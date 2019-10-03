От «крышевателей» пострадали 30 фермеров из Воронежской области

СЕГОДНЯ 15:57 2019-10-03T16:59:56+03:00

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О самых резонансных делах года рассказал на пресс-конференции Евгений Соломахин, начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области. Речь шла об убийстве сотрудницы заправки (жестокое преступление раскрыли достаточно быстро), а также вымогательстве денег у грибановских фермеров.

Напомним, группа людей требовала у предпринимателей деньги за "крышу". Когда один из фермеров отказался платить, бандиты подожгли его автомобиль.

- Люди были напуганы, говорили: "К нам что, вернулись 90-е?" - рассказывает Евгений Соломахин. - Мы выехали туда и вместе с коллегами из районного УМВД после проведения серьезного комплекса мероприятий задержали преступную группу. В уголовном деле сейчас порядка тридцати потерпевших. Группа исчисляется количеством пять человек. Все они задержаны, содержатся в следственном изоляторе. Уголовное дело по всем этим фактам планируем направить в суд.

Полицейские также рассказали о другом громком деле - похищении денег из отделения банка "Восточный".

ИСТОЧНИК KP.RU