2019-10-03T16:59:56+03:00
Происшествия

От «крышевателей» пострадали 30 фермеров из Воронежской области

Преступная группа требовала с предпринимателей деньги за покровительство
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Евгений Соломахин на пресс-конференции 3 октября.Евгений Соломахин на пресс-конференции 3 октября.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

О самых резонансных делах года рассказал на пресс-конференции Евгений Соломахин, начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Воронежской области. Речь шла об убийстве сотрудницы заправки (жестокое преступление раскрыли достаточно быстро), а также вымогательстве денег у грибановских фермеров.

Напомним, группа людей требовала у предпринимателей деньги за "крышу". Когда один из фермеров отказался платить, бандиты подожгли его автомобиль.

- Люди были напуганы, говорили: "К нам что, вернулись 90-е?" - рассказывает Евгений Соломахин. - Мы выехали туда и вместе с коллегами из районного УМВД после проведения серьезного комплекса мероприятий задержали преступную группу. В уголовном деле сейчас порядка тридцати потерпевших. Группа исчисляется количеством пять человек. Все они задержаны, содержатся в следственном изоляторе. Уголовное дело по всем этим фактам планируем направить в суд.

Полицейские также рассказали о другом громком деле - похищении денег из отделения банка "Восточный".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже множество кошек оказались заперты в квартире умершей женщины
Воронежцу вернули 40 тыс рублей неправильно начисленной платы за воду
Ребят из воронежской школы №20 на занятия будут возить бесплатные автобусы
В трех районах Воронежа в воде может появиться осадок
В Воронеже рецидивист продал угнанную «пятнашку» за 15 тыс рублей
Воронежец за подпольные турниры по покеру может сесть на два года
Фестиваль научного кино приглашает воронежцев на испытание VR-технологий и научный стендап
В Воронежской области рецидивист забил знакомого до смерти табуреткой
В Воронеже ищут водителя серо-зеленой «Лады Приоры», сбившего насмерть велосипедиста
«Она меня не устраивает»: в Воронеже хозяин выбросил щенка с шестого этажа
В Воронежской области пенсионер погиб в ДТП с тремя машинами
Воронежцы за сутки отдали мошенникам более 425 тысяч рублей
В воронежской маршрутке вор с терминалом бесконтактной оплаты списывал деньги с карт пассажиров
В Воронеже массово угоняют автомобили "Киа"
364 жителя Воронежской области дожили до ста лет
В Воронеже начались продажи билетов на новогодние елки
В Воронеже на учителей надели противогазы
В Воронеже задержали второго подозреваемого в краже из банка «Восточный»
В Воронежской области в ДТП погибли водитель и ехавшая с ним женщина
Спорткомплекс с бассейнами в воронежском парке «Южный» откроют до Нового года
За шесть месяцев 2019 года в Воронеже смертей было на 1436 больше, чем рождений
В Воронеже эпидпорог по ОРВИ у школьников превышен на 25 процентов
Появились фото смертельного ДТП под Воронежем
На Нововоронежской АЭС прошло заседание Совета МТО
В Воронеже женщина несколько недель не может погулять с ребенком из-за сломанного лифта
Под Воронежем в ДТП погиб водитель