Убийцей женщины на заправке в Воронежской области может быть отвергнутый бывший депутат

СЕГОДНЯ 12:54 2019-08-26T14:06:10+03:00

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В полиции и Следственном комитете рассказали подробности задержания подозреваемого в убийстве 36-летней женщины, работавшей на заправке в Новоусманском районе. Напомним, ее тело в луже крови обнаружил заехавший туда водитель утром 23 августа. Убийца угнал «Фольксваген» сотрудницы и обчистил кассу заправки.

Работники силовых ведомств в субботу, 24 августа, сообщили, что по подозрению в преступлении задержали мужчину. Теперь стало известно, что это 31-летний ранее несудимый житель Новоусманского района. Его поймали в арендованной им квартире в Новой Усмани. Он признал свою вину и заявил, что зарезал женщину из-за сложного материального положения. Мужчина ранее сам работал на этой заправке и хорошо знал свою жертву. Недалеко от дома, который снимал подозреваемый в страшном преступлении, в бетонных плитах нашли деньги, похищенные из кассы. В лесополосе, располагающейся неподалеку, обнаружили машину погибшей.

Задержанный мужчина мотивом ограбления назвал свое тяжелое финансовое положение.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Мужчину арестовали. По части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» ему грозит от 8 до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.

Кроме того, из неофициальных источников стало известно, что подозреваемый не просто хорошо знал женщину, ставшую жертвой преступления, но и пытался завязать с ней романтические отношения. Однако коллега не ответила взаимностью. Сказала, что хочет уделить внимание воспитанию двух своих детей (женщина была в разводе). Якобы деньги и автомобиль он похитил для отвода глаз, а на самом деле поводом для убийства была месть за отвергнутые ухаживания. В ту ночь сотрудница заправки дежурила одна, а так как она знала ночного гостя, то и открыла дверь, не подозревая о его намерениях.

В открытых источниках также есть информация, что по состоянию на 2015 год депутатом одного из сельских поселений Новоусманского района был мужчина, очень похожий по своим данным на предполагаемого убийцу. Совпадает все: и возраст, и место работы. В сельсовете на наши звонки пока не отвечают.

В администрации подтвердили, что мужчина несколько лет работал депутатом в местном сельсовете, состоял в комиссии по социальным вопросам. И только недавно, в августе 2019-го выбыл из состава Совета, потому что переехал в Новую Усмань.

ИСТОЧНИК KP.RU