2019-08-23T10:24:13+03:00
Происшествия

Кровавое преступление на заправке под Воронежем: неизвестные зарезали женщину-оператора

У погибшей остались двое детей. Полиция ищет преступников
Елена ФЕДЯШЕВА
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Преступники угнали машину, обчистили кассу и уничтожили видеозапись с камерПреступники угнали машину, обчистили кассу и уничтожили видеозапись с камерФото: из архива «КП»
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Читатели «КП» сообщили о жутком преступлении, которое произошло минувшей ночью, 23 августа, на заправке «Лукойл» на Тамбовской трассе недалеко от поворота на Верхнюю Хаву. По славам очевидцев, неизвестный преступник (или несколько преступников) зарезали молодую женщину-оператора, которая дежурила одна. Убийцы угнали ее машину «Фольксваген», обчистили кассу и уничтожили записи с камер видеонаблюдения.

Читатели также сообщают, что сотрудница устроилась на заправку недавно. У нее остались двое малышей, которых она воспитывала сама. С мужем погибшая была в разводе.

Сейчас на месте ЧП работают следователи и полиция. По данным пресс-службы СУСК Воронежской области, погибшей 36 лет. Следственный комитет проводит проверку с целью выяснения обстоятельств ЧП и установления подозреваемых. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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