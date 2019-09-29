Эвакуированные жильцы дома в Воронеже, где загорелись батареи, вернулись в свои квартиры
В мэрии сообщили, что эвакуированные жильцы подъездов №№ 3 и 4 дома № 92 на улице Хользунова вернулись в свои квартиры. Газ у них отключили, и опасность возможного взрыва миновала. Другой вопрос, что делать в современном жилье без «голубого топлива». Автобусы уехали.
- Идут проверки по всем стоякам и системе электроснабжения, - сообщили в управлении информации городской администрации.
Напомним, людей эвакуировали из-за проверки сообщения жильца квартиры № 80 о том, что к нему в батарею поступает электрический ток, и от этого на ней стала тлеть и плавиться краска. В управляющей компании «Мастер», обслуживающей дом, предположили, что кто-то решил провести манипуляции со счетчиком. Для этого он заземлил провода через батарею, в этом случае показания измерительного прибора не меняются. А что творится у соседей, воры электроэнергии, видимо, не задумываются.
- Выясняем, действительно ли кто-то из жильцов так заземлил счетчик, или это все-таки проблемы на домовых сетях, в которых виновата управляющая компания, - добавили в управлении информации мэрии.
Кроме того, не подтвердились сведения о затопленном фекалиями подвале. На данный момент там земля влажная, но вонючая жидкость не стоит.
ИСТОЧНИК KP.RU