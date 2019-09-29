2019-09-29T13:33:12+03:00
Происшествия

В управляющей компании объяснили, почему в воронежском доме загорелись батареи

Специалисты утверждают, что кто-то решил схитрить, чтобы не платить много за электричество
Юрий КОЗЛОВ
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Жильцы двух подъездов вынуждены проводить выходной на улице.Жильцы двух подъездов вынуждены проводить выходной на улице.Фото: "Типичный Воронеж".
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В управляющей компании «Мастер» выдвинули свою версию того, как электрический ток оказался в батареях дома № 92 по улице Хользунова. Напомним, в службу 112 позвонил жилец квартиры № 80 и сообщил, что кто-то из соседей подключил электричество из системы отопления. В итоге ему поставили заслушку, а спасатели эвакуировали 115 человек из подъездов №№ 3 и 4. Сейчас люди ждут в автобусах, пока ситуация прояснится.

- ЧП возникло вероятнее всего по вине собственников одной или нескольких квартир, которые в целях занижения показаний прибора учета электроэнергии произвели заземление на отопительный прибор. Соответственно разряд в таком случае может идти в соседние жилые помещения, - считает директор УК «Мастер» Дмитрий Фурсов. - Сети этого дома не рассчитаны на большое число электроприборов, которые люди стали использовать с наступлением холодов. Нагрузка идет колоссальная, они просто не выдерживают. Спасет положение полная замена коммуникаций под современные типовые нагрузки. Это возможно только в рамках капремонта. Мы пытаемся выявить квартиры, из-за которых возникла проблема.

Кстати, капремонт электросетей в доме намечен аж на 2025 год.

Беда не приходит одна. В подвале многострадального дома прорвалась канализация. В УК «Мастер» сообщили, что засор убрали. Однако фекалии по-прежнему валяются на земле. Коммунальщики утверждают, что после того, как они подсохнут, сгребут их лопатой и проведут дезинфекцию. Машину, чтобы отсосать все это дерьмо, тоже вызвать не могут – если бы уровень фекалий был выше, тогда за дело бы взялись соответствующие службы. А так якобы насос будет больше хватать песок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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