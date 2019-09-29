В Воронеже жильцов дома эвакуировали из-за тока в батареях

Для жильцов дома № 92 по улице Хользунова выходные выдались хуже не придумаешь. В субботу, 28 сентября, в нескольких квартирах стала тлеть и плавиться краска на батареях. Жильцы также жаловались на скачок напряжения в сетях, из-за чего отказались работать электроприборы. При этом коммунальщики якобы отказывались что-либо делать из-за того, что подвал дома затоплен фекалиями.

А в воскресенье, 29 сентября, жильцы подъездов №№ 3 и 4 и вовсе эвакуировали. Почему это сделали, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа:

- В систему 112 позвонил владелец квартир № 80. Он утверждает, что кто-то из соседей подсоединил электричество к системе отопления. Спасатели приняли решение – вывести жильцов – всего 115 человек - на улицу. Их разместили в автобусах «Воронежпассажиртранс». Аварийная служба обесточила подъезд, из квартиры которого поступил звонок, и отключила газ. Приехали слесари, чтобы снять батарею и сделать заглушку в квартире № 80. Представитель УК «Мастер», обслуживающей дом, на данный момент общается с собственниками квартир.

В пресс-службе мэрии добавили, что в кухне одной из квартир из-за этого ЧП случился пожар (никто не пострадал), также были вызовы от местных жителей по поводу коротких замыканий.