2019-09-26T11:19:29+03:00
Происшествия

В Воронеже на Левом берегу насмерть сбили пенсионерку

Авария произошла на Машмете
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

25 сентября около 13.05 в Воронеже насмерть сбили прохожую. Авария произошла у дома 5а на улице Дубровина.

«Субару Легаси» с прицепом под управлением 50-летнего мужчины следовала по Дубровина со стороны Волгоградской в направлении Чебышева, когда сбила 87-летнюю старушку. Пенсионерка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Сбитая умерла на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, за 25 сентября в авариях погибли четыре человека: двое на "Рено", который врезался в МАЗ, а также сбили велосипедиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Архитекторы обсудят экологические тренды, которые возможно реализовать в Воронеже
Воронежский суд не дал одному из руководителей ЮВЖД избежать уголовного дела
Глава Воронежа: «Мы рассмотрим возможность строительства в Подгорном еще одного детского сада»
Светлана Лобода привезет воронежцам грандиозное шоу Superstar
В Воронеже в сквере по улице Лизюкова удалось остановить строительство 16-этажной высотки
Банк УРАЛСИБ предлагает полис «Ваш юрист. Бизнес» для предпринимателей и юридических лиц
В Воронеже отравились угарным газом женщина и ее 10-летняя дочка
В Воронеже возобновили обводнение тлеющих иловых карт
Жителя Воронежской области будут судить за истязание дочери
В Воронеже магазины, торгующие испорченными продуктами, оштрафовали на 40 тысяч рублей
Воронежцам покажут фильм, снятый к 25-летию Камерного театра
В Воронеже обнаружили действующую деревянную канализацию 30-х годов
Житель Воронежской области сушил коноплю кустами
В Воронеже сфотографировали ленивый выгул детей в окне