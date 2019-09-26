В Воронеже на Левом берегу насмерть сбили пенсионерку
25 сентября около 13.05 в Воронеже насмерть сбили прохожую. Авария произошла у дома 5а на улице Дубровина.
«Субару Легаси» с прицепом под управлением 50-летнего мужчины следовала по Дубровина со стороны Волгоградской в направлении Чебышева, когда сбила 87-летнюю старушку. Пенсионерка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.
Сбитая умерла на месте происшествия.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
Напомним, за 25 сентября в авариях погибли четыре человека: двое на "Рено", который врезался в МАЗ, а также сбили велосипедиста.
ИСТОЧНИК KP.RU