В Воронеже на Левом берегу насмерть сбили пенсионерку

СЕГОДНЯ 11:19 2019-09-26T11:19:29+03:00

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25 сентября около 13.05 в Воронеже насмерть сбили прохожую. Авария произошла у дома 5а на улице Дубровина.

«Субару Легаси» с прицепом под управлением 50-летнего мужчины следовала по Дубровина со стороны Волгоградской в направлении Чебышева, когда сбила 87-летнюю старушку. Пенсионерка переходила проезжую часть вне зоны пешеходного перехода.

Сбитая умерла на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, за 25 сентября в авариях погибли четыре человека: двое на "Рено", который врезался в МАЗ, а также сбили велосипедиста.

ИСТОЧНИК KP.RU