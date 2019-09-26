В Воронеже насмерть сбили велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:56 2019-09-26T10:56:32+03:00

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За 25 сентября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 125 ДТП, большинство из которых произошло в столице Черноземья - 89. В восьми авариях ранено шесть человек и четверо погибли.

Около половины девятого вечера в Воронеже на улице 206 Стрелковой дивизии автомобилист сбил велосипедиста. 50-летний мужчина умер на месте. Полицейские ищут водителя.

Напомним, два человека погибли в "Рено", который врезался на встречке в МАЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU