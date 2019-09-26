В страшной аварии в Воронежской области погибло два человека
25 сентября в Верхнемамонском районе произошла страшная авария. Около 22.25 на 706-м километре автодороги М4-«Дон» 50-летний житель Орловской области на автомобиле «Рено-Логан» врезался в МАЗ под управлением 48-летнего жителя Краснодарского края.
Легковушка следовала со стороны Ростова-на Дону в направлении Москвы. По предварительным данным полиции, водитель "Рено" нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и выехал на встречку, где и столкнулся с грузовиком.
В результате аварии водитель иномарки и его пассажир, 49-летняя жительница Орловской области, от полученных травм скончались на месте происшествия.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU