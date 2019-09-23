2019-09-23T17:49:53+03:00
Общество

В Воронеже в Северном лесу официально приостановили вырубку деревьев

Оказалось, что уже найдены первые нарушения
Виктор ЛЕВШАКОВ
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19 сентября вновь проведено обследование территории природного парка областного значения «Северный лес»19 сентября вновь проведено обследование территории природного парка областного значения «Северный лес»Фото: Максим ГОРОХОВ
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«В настоящее время действие согласования на удаление деревьев приостановлено» - такое заявление 23 сентября сделали в департаменте природных ресурсов и экологии Воронежской области. Речь идет о нашумевшем Северном лесе.

Напомним, в ведомстве до этого согласовали проведение работ до июля 2020 года по удалению аварийных и сухостойных сосен в количестве 954 штук. При этом нам подчеркнули, что инцидент с «просверливанием» деревьев в мае-июне этого года не имеет отношения к вырубке данных деревьев.

Однако из-за протестов местных жителей, видимо, все-таки пришлось пересмотреть это решение. 17 сентября воронежцы стали свидетелями, как появились рабочие, специализированная техника, передвижная подстанция и другие временные сооружения - участок обнесли металлическим забором.

- Учитывая особую значимость природного комплекса и поступающие обращения жителей, 19 сентября проведено обследование территории природного парка областного значения «Северный лес». На момент обследования выявлено, что вырубка деревьев не производилась, установка металлического ограждения по периметру территории произведена с нарушениями, - сообщили в департаменте.

В целях недопущения нарушения действующего закона об особо охраняемых природных территориях департамент ведет постоянный мониторинг за ходом работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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