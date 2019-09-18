Около тысячи сосен согласовали к вырубке в Северном лесу Воронежа

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-18T14:00:59+03:00

Специалисты уверяют, что речь идет только об аварийных и сухостойных деревьях

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954 сосны согласовали к вырубке на восьми участках в Северном лесу. Об этом 18 сентября «КП-Воронеж» сообщили в департаменте экологии и природных ресурсов области. Работы могут продлиться до июля 2020 года. При этом нам подчеркнули, что инцидент с «просверливанием» деревьев в мае-июне этого года не имеет отношения к вырубке данных деревьев.

Нам удалось выяснить, что уведомление о начале работ поступило от собственников земельных участков в департамент 12 сентября. На следующий день, как говорят в ведомстве, о начале проведения работ сообщили управе Коминтерновского района и семи инициативным жителям, наиболее активно участвовавшим в сохранении природного парка.

17 сентября воронежцы стали свидетелями, как появились рабочие, специализированная техника, передвижная подстанция и другие временные сооружения - участок обнесли металлическим забором.

Соответственно рубкой занимаются сами «частные лица» за свои средства. Их-то и боятся активисты Северного леса: по словам местных жителей, зачем им разбирать рубят ли они больное дерево или здоровое?

- В рамках комиссионного обследования с привлечением специалистов в области воспроизводства леса была согласована вырубка только аварийных и сухостойных деревьев. Здоровые деревья в рубку не назначались, - пояснили в департаменте.

Установить же ограждения и временные информационные знаки было решено из-за «высокой социальной напряженности» и чтобы «обеспечить безопасность граждан».

Сами же местные жители считают, что за данным участком необходимо усиленно следить, иначе лес со временем превратится в строительную площадку. Однако нас заверили, что такой сценарий не возможен.

- При выдаче согласования проведения работ собственникам было рекомендовано провести компенсационную посадку деревьев, в случае уклонения от проведения данных работ, компенсационная посадка будет проведена за счет бюджетных средств, - уверяют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU