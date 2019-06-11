В Воронеже губернатор потребовал найти «дятла», просверлившего 141 сосну в Северном лесу

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-11T17:20:49+03:00

Таких сосен с дырками уже 141. Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

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Во вторник, 11 июня, губернатор Александра Гусева обсудил с руководителем департамента природных ресурсов и экологии области Алексеем Карякиным обращения воронежцев о том, что неизвестный «дятел» сверлит сосны в Северном лесу. Были сообщения и о некоем порошке, который сыпали внутрь, чтобы деревья быстро засыхали.

О порошке Гусев с Карякиным умолчали. А вот факт сверления деревьев подтвердили. Причем в конце мая сосен с отверстиями насчитали 70, а теперь официально подтвердили 141. Выяснением личности субъектов, портящих деревья, теперь занимается полиция. Алексей Карякин заявил, что пока усыхания просверленных сосен не замечали. Тем самым косвенно подтвердил, что возможность засыпания внутрь некоего отравляющего деревья вещества не исключена.

Александр Гусев дал поручение Алексею Карякину вести постоянное наблюдение как за территорией парка, так и за состоянием деревьев, которым нанесены повреждения.

Напомним, Северный лес с 2014 года получил статус природного парка областного значения, а значит, по идее, порядок в нем должны охранять особенно тщательно. По факту же никто до последнего времени никто не смог приструнить таинственного вредителя.

ИСТОЧНИК KP.RU