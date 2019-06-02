2019-06-02T12:08:16+03:00
Общество

Неизвестные отравили 70 деревьев в Северном лесу Воронежа

Нарушителей будет искать полиция
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Фото: департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.Фото: департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.
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29 мая сотрудники областного департамента природных ресурсов и экологии обследовали деревья в парке "Северный лес". Работники ведомства зафиксировали, что на многих соснах красуются высверленные отверстия. Ранее местные жители сообщили, что неизвестные засыпали туда какой-то порошок. После этого ветки начали сохнуть.

- Было выявлено более 70 поврежденных деревьев породы "сосна обыкновенная", - говорят в департаменте. - Готовится расчет ущерба, причиненного в результате неправомерного повреждения деревьев. После этого материалы будут направлены в полицию для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Напомним, "Северный лес" стал природным парком областного значения совсем недавно - в 2014 году. А в этом году его включили в состав лесопаркового зеленого пояса Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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