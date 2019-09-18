2019-09-18T11:32:55+03:00
Происшествия

80 тысяч рублей потеряла хозяйка воронежской квартиры после общения с мошенником

Она согласилась, чтобы тот перевел задаток, но сама лишилась денег
Виктор ПАВЛОВ
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Жительница Воронежа стала жертвой мошенника после того, как решила сдать квартиру. 47-летняя женщина разместила объявление в сети, и вскоре на ее телефон позвонил некий "военнослужащий" (по крайней мере, именно так представился незнакомец).

Мужчина рассказал, что прибывает в Воронеж для прохождения службы. Квартира ему понравилась, и он готов перевести за нее задаток. Однако для этого владелице жилья нужно прийти к банкомату и совершить определенные действия. После этого со счета женщины было списано 80 тысяч рублей.

Мошенника ищут. Полицейские напоминают, что связываться с предоплатой при подобных сделках не стоит, как не стоит и сообщать кому-либо персональные данные банковской карты или пароли из смс.

Добавим, что обман владельцев недвижимости набирает обороты. 46-летняя женщина из Воронежа при попытке сдать квартиру лишилась 50 тысяч рублей. Подобным образом обманули 58-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он потерял аж 300 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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