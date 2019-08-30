2019-08-30T14:04:59+03:00
Происшествия

300 тысяч рублей потерял мужчина, который хотел сдать квартиру в Воронеже

По его объявлению позвонили мошенники
Виктор ПАВЛОВ
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Хотел немного заработать, а в итоге...Хотел немного заработать, а в итоге...Фото: REUTERS
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58-летний житель Санкт-Петербурга обратился к воронежским полицейским после того, как стал жертвой мошенника. Мужчина жил в Северной столице, а свою квартиру в черноземном центре сдавал. Когда он в очередной раз разместил объявление на бесплатном сайте, позвонила вежливая девушка.

Она представилась женой военного, которому нужно жилье для служебной командировки. "Квартира, которая представлена на фото, устраивает, - говорила незнакомка. - Только нужен банковский чек об оплате - его сдают в часть". После этого с мужчиной говорил уже сам военный. Он попросил подойти к банкомату и выполнить определенные операции. После этих самых операций со счета жертвы списали больше 300 тысяч рублей...

Как сообщают в ГУ МВД по Воронежской области, общий ущерб от восьми случаев мошенничества, совершенных в регионе за день - около двух миллионов рублей. Будьте бдительны!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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