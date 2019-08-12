2019-08-12T15:49:03+03:00
Происшествия

Попытка сдать квартиру стоила жительнице Воронежа 50 тысяч рублей

Она повелась на удочку позвонившего незнакомца
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Идея сдать квартиру принесла 46-летней женщине из Воронежа не заработок, а потери. Она разместила в сети объявление и стала жертвой мошенника. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Вскоре после размещения объявления раздался звонок. Неизвестный представился военнослужащим, рассказал, что находится в другом регионе и высказал желание снять жилье для служебных целей. Далее он сказал, что для отчетности обязательно нужен банковский чек, и хитрым образом вынудил жертву пойти к банкомату и перевести ему около 50 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество", - сообщают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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