Попытка сдать квартиру стоила жительнице Воронежа 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:34 2019-08-12T15:49:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Идея сдать квартиру принесла 46-летней женщине из Воронежа не заработок, а потери. Она разместила в сети объявление и стала жертвой мошенника. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Вскоре после размещения объявления раздался звонок. Неизвестный представился военнослужащим, рассказал, что находится в другом регионе и высказал желание снять жилье для служебных целей. Далее он сказал, что для отчетности обязательно нужен банковский чек, и хитрым образом вынудил жертву пойти к банкомату и перевести ему около 50 тысяч рублей.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество", - сообщают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU