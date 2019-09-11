Сразу две новых камеры ГИБДД появились на воронежской улице

СЕГОДНЯ 17:04 2019-09-11T17:04:49+03:00

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Воронежские автомобилисты рассказали в соцсетях о сюрпризах от ГИБДД. На улице 9 Января появились сразу два новых прибора видеофиксации. Первый повесили у остановки "Колледж", второй - между остановками "Газовая" и "Жемчужная". И в том, и в другом случае камеры разместили недалеко от учебных заведений и оживленных переходов.

Алексей Рыжков, начальник отдела эксплуатации средств фото- видеофиксации областного УГИБДД, рассказал "КП", что основной упор в этом году сделают на приборы, фиксирующие непропуск пешеходов. Планируется приобретение новых "треног", работающих с превышением скорости, а также трех мобильных приборов. С помощью последних будут искать нарушителей, занимающих места для инвалидов вблизи соцучреждений.

Ранее ГИБДД открыла доступ к информации о приборах видеофиксации.

ИСТОЧНИК KP.RU