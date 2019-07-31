ГИБДД открыла расположение воронежских камер видеофиксации

СЕГОДНЯ 17:11 2019-07-31T17:33:20+03:00

Можно отыскать на карте ближайший к вам прибор. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Все камеры Воронежской области - как на ладони. ГИБДД впервые открыла доступ к информации о приборах видеофиксации. Ранее посмотреть расположение устройств можно было только в неофициальных источниках. Как правило, такие карты составлялись по сообщениям водителей и быстро устаревали. Теперь в сети доступен новый сервис, который пока работает в тестовом режиме.

По данным портала, в области стоят 375 камер видеофиксации. Судя по всему, некоторые из приборов, отмеченные на карте - муляжи (или же места возможной установки "треног"). Как рассказывал "КП" Алексей Рыжков, начальник отдела эксплуатации средств фото-видеофиксации ГИБДД, в регионе действуют 187 комплексов: 98 стационарных, 86 передвижных, три мобильных (те, которые могут работать в движении).

Возникает еще один вопрос: как часто информация будет обновляться? Очевидно, что каждый выезд передвижного комплекса вряд ли будет оперативно наноситься на карту.

Портал создали после заседания Госсовета, на котором решили, что прятать камеры не нужно: это средство снижения травматизма на дороге, а не метод сбора средств.

ИСТОЧНИК KP.RU