Камерная обстановка: какие приборы видеофиксации появятся в Воронеже в этом году

Короткие и очень дорогие автомобильные фотосессии делает региональный Центр видеофиксации ГИБДД. О самых важных для водителей особенностях его работы мы поговорили на радио «КП» (Воронеж, 97.7 FM) с Алексеем Рыжковым, начальником отдела эксплуатации средств фото- видеофиксации.

Сколько всего «камер» в нашем регионе?

Действуют 187 комплексов: 98 стационарных, 86 передвижных (так называемые «треноги»), три мобильных (те, которые могут работать в движении). Кроме того, используется множество муляжей и приборов, которые имитируют сигналы «камер» для радар-детекторов.

- Чтобы «закрыть» все аварийные участки, комплексов не хватает. Муляж стоит в десятки раз дешевле. При этом его эффективность вполне сравнима с оригиналом – завидев «камеру», водители снижают скорость. Периодически меняем комплексы и муляжи местами. Ежемесячно проводим мониторинг аварийности. Если количество ДТП на участке снизилось, можно ставить муляж, - отмечает Алексей Рыжков. - Многие центры видеофиксации сделали большой скачок после Чемпионата мира по футболу. В регионах, которые были задействованы в мероприятии, в системы шли огромные вложения. Сейчас наш центр входит в десятку лучших по эффективности работы. Но до 2014 года позиция была выше: третье - четвертое место.

Отметим, что эффективность работы оценивается не по объему перечисленных в бюджет денег, а по количеству вынесенных постановлений и количеству исполненных.

Какие нарушения видят воронежские устройства?

Водители могут получить штраф, если превышают скорость, не предоставляют преимущество пешеходам на нерегулируемых переходах, игнорируют правила стоянки и остановки, проезда регулируемых перекрестков, расположения ТС на проезжей части.

Многие комплексы работают на поиск сразу нескольких нарушений. На перекрестке вас могут сфотографировать при проезде стоп-линии, при выезде на встречную и даже при повороте налево не с того ряда.

Нельзя сказать, что все отдано на откуп суровым машинам: каждое постановление подписывает инспектор.

Фото из архива "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Какие новые «камеры» появятся в этом году?

Основной упор в 2019 году сделают на приборы, фиксирующие непропуск пешеходов. Сейчас таких устройств - всего три. В ближайшее время появятся еще пять.

Планируется приобретение пяти «треног», работающих с превышением скорости, а также трех мобильных приборов. С помощью последних будут искать нарушителей, занимающих места для инвалидов вблизи соцучреждений.

- Определяющим фактором станет наличие соответствующего знака (сейчас он выдается на куда более строгих условиях, чем раньше), - говорит Алексей Рыжков. - Если вдруг будет привлечен к ответственности инвалид, который по какой-то причине не наклеил знак, штраф можно обжаловать.

Когда появятся приборы, которые «увидят» отсутствие страховки?

Никаких новых «камер», по сути, и не нужно.

- Этот вид нарушений может фиксироваться устройствами, способными считывать госномер. Другими словами - всеми 187 комплексами, которые у нас есть. Нужна только единая база ОСАГО - тогда у нас будет информация, страховались вы или нет. Сейчас она разрабатывается на федеральном уровне, - говорит Алексей.

Работают ли комплексы, считающие среднюю скорость?

Ранее такие приборы висели в Рогачевке Новоусманского района (тогда было много шума по поводу того, что в ПДД нет понятия «средняя скорость»). Теперь их перенесли на другой участок трассы М-4 «Дон».

- Измеряются две моментальные скорости: на входе и на выходе с участка. Вычисляется не средняя величина между двумя этими показателями, а скорость, которая потребуется на прохождение участка за определенное время. По тому же принципу работают и обычные приборы, только длина участка несоизмеримо меньше, - делится Алексей.

Устройства, делающие два снимка, особенно эффективны на протяженных отрезках. В 2020 году их число должно увеличиться.

Фото из архива "КП"Фото: Иван МАКЕЕВ

Почему не перед всеми «радарами» есть таблички?

- Табличка «Фотофиксация» устанавливается вместе со знаками ограничения скорости. В городе водитель должен понимать, что находится в зоне, где разрешенная скорость - 60 км/ч. Ограничивающего знака «60» за каждым перекрестком он не увидит. Кстати, ГОСТами наличие таблички предусматривается только для стационарных комплексов - про передвижные нет ни слова.

Административный регламент 2017 года позволил ставить «камеры» в местах дорожных работ. Как много нарушений они там фиксируют?

- Не так давно комплекс появился на одном из участков окружной дороги, где строили опору для моста (имеется в виду участок М-4 в районе Чертовиц, - ред.). В первое время число штрафов было достаточно большим. Но вскоре вместе с количеством фиксируемых нарушений снизилось количество ДТП.

Существуют ли частные «камеры»?

Комплексы фото- видеофиксации принадлежат правительству Воронежской области и находятся на балансе казенного учреждения «Региональный центр безопасности». Оно проводит торги и привлекает организации для обслуживания и охраны комплексов. Деньги идут в дорожный фонд.

- В соседней Тамбовской области работает государственно-частное партнерство, - делится Алексей. - По условиям концессионного соглашения определили организацию, которая приобретает и обслуживает комплексы. Но места установки приборов все равно определяет Центр автоматизированной фиксации нарушений. Штрафы идут в бюджет, а правительство расплачивается с концессионерами на основании договора. Иными словами, и у нас, и там частное лицо не может прийти со своим комплексом и забирать себе штрафы.

Как много приборов испортили вандалы?

С 2010 года в Воронежской области разбили около 15 камер. Как правило, жертвами вандалов становились «треноги».

- В 99% случаев виновников быстро нашли. Были приняты административные меры, а в некоторых ситуациях (когда пострадали еще и охранники) - уголовные, - отмечает наш собеседник.

Спасают ли от штрафов пленки и затирание цифр?

- Цифро-буквенный код на госномере - выпуклый. Если вы сотрете краску, его все равно будет хорошо видно на фотоматериале. То же самое касается заклеенных цифр. Если полностью закрыта часть номера, легко осуществить подбор транспортного средства по марке и модели. Единственное, что может спасти от камер - езда без регистрационных знаков. Чего вам не советую, потому что это серьезное нарушение ПДД.

В сети много пишут о случаях, когда некие неприятные граждане копировали чужие номера и вешали на свой автомобиль. В Воронеже попадали под «камеры» машины-двойники из Санкт-Петербурга (настоящие владельцы потом строчили в полицию гневные письма). Центр видеофиксации передал все материалы оперативникам.

Насколько эффективны приборы?

По итогам 2018 года в местах применения комплексов фото- и видеофиксации число ДТП с пострадавшими снизилось на 17%.

- Однако без человека мы никуда не денемся. Машинное зрение - это, конечно, хорошо. Но в текущих реалиях без инспектора будет сложно, - говорит Алексей Рыжков.

Как оспорить штраф?

В течение десяти дней после получения заказного письма со штрафом у вас есть шанс отправить жалобу в Центр видеофиксации, управление ГИБДД или суд.

- Электронное обращение не подойдет. Нужна собственноручно подписанная жалоба. В ней изложите свои требования, выразите, с чем именно не согласны, - рассказывает Алексей Рыжков.

Чаще всего воронежцы обжалуют штрафы, если за рулем в момент нарушения был кто-то другой.

- В этом случае доказательством в вашу пользу будут объяснения того человека, который реально вел автомобиль. Тогда в отношении вас постановление отменят, а в его отношении - заведут.