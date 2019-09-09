2019-09-09T17:47:56+03:00
Происшествия

Уволенная чиновница подала в суд на губернатора Воронежской области

Елену Маслову отстранили от работы в связи с утратой доверия
Виктор ПАВЛОВ
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Елена Маслова. Сайт ВГУ.Елена Маслова. Сайт ВГУ.
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Елена Маслова, уволенная с поста замруководителя областного департамента труда и занятости, планирует восстановиться в должности через суд. Ответчиком в деле значится губернатор Александр Гусев. Соответствующий материал появился на сайте Ленинского районного суда Воронежа.

В областном правительстве так прокомментировали иск экс-чиновницы: "Мы помним, что именно предшествовало увольнению Елены Масловой из департамента труда и занятости Воронежской области. Основанием для её увольнения в связи с утратой доверия послужили материалы проверки антикоррупционного управления региона. Вместе с тем, оценку её профессиональным действиям по возбужденному в её отношении уголовному делу должно дать правосудие. Что касается подачи иска со стороны Масловой к губернатору, в этом разберётся суд в соответствии с законодательством РФ".

Телефон Елены Валерьевны на момент написания публикации не отвечал. Ранее она заявила "КП": "Сообщение о якобы получаемых мною взятках выглядит странно. Я их не беру, элементарно потому, что мне их никто не предлагает".

ИСТОЧНИК KP.RU

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