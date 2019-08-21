2019-08-21T09:08:36+03:00
Происшествия

СМИ: против экс-заместителя руководителя департамента труда и занятости правительства Воронежской области возбудили уголовное дело

По данным ряда источников, оно связано с программой переселения соотечественников
Яков СТРОГОВ
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Елена Маслова.Елена Маслова.Фото: с сайта ВГУ.
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Сразу несколько источников сообщили о возбуждении уголовного дела поч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в отношении бывшего заместителя руководителя департамента труда и занятости населения Воронежской области Елены Масловой.

Сценарий развивался по стандартной схеме для чиновников, по тем или иным причинам «попавших под раздачу». 2 июля стало известно об обысках в департаменте. Тогда Елена Маслова заявила, что ни в каких криминальных схемах не замешана и даже пригласила журналистов «КП» посмотреть, как она скромно живет.

Однако на этом дело не кончилось. 12 августа стало известно об увольнении Елены Масловой с формулировкой «утрата доверия». В региональном правительстве тогда пояснили, что чиновница не сообщила о коррупционном предложении и о некоем конфликте интересов.

И вот теперь Елену Маслову, по данным ряда СМИ, допросили по делу, связанному программой переселения соотечественников., и отпустили под подписку о невыезде. Если все закончится судом, экс-чиновнице грозит до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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