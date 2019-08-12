2019-08-12T15:27:13+03:00
Общество

Замруководителя воронежского департамента труда лишилась должности из-за утраты доверия

Проверка обнаружила в деятельности Елены Масловой конфликт интересов
Елена ФЕДЯШЕВА
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12 августа губернатор Воронежской области освободил от занимаемой должности Елену Маслову, заместителя руководителя департамента труда и занятости населения Воронежской области, с формулировкой «утрата доверия».

Напомним, этому решению предшествовала проверка силовиков в начале июля этого года. В ходе нее были установлены факты возникновения конфликта интересов и несообщения о возникновении личной заинтересованности при возникновении коррупционного предложения.

Общаясь в июле с корреспондентом «КП», Елена Маслова утверждала, что ей нечего бояться, поскольку взяток она не берет, а все козни, связанные с проверками, ей строят завистники и недоброжелатели.

- Информация в отношении Масловой будет включена в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, - отметили в правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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