Воронежская чиновница Елена Маслова: «Приглашаю журналистов домой, чтобы посмотрели, как я живу»

Во вторник 2 июля воронежские издания сообщили о неожиданном визите сотрудников УФСБ по Воронежской области в департамент труда и занятости населения региона. Силовики изъяли для проверки документы, касающиеся работы заместителя руководителя ведомства Елены Масловой по программе переселения соотечественников. Некоторые журналисты поспешили даже сообщить о возбуждении уголовного дело по превышению должностных полномочий. Однако в УФСБ этот факт не подтвердили, сказав, что пока проводится только проверка в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

«Комсомолка» связалась также и с Еленой Масловой. Она с удовольствием согласилась прокомментировать слухи:

- Действительно, вчера в департаменте была проверка. Изъяли документы, и только. Мне ни одного вопроса никто не задал. Мне нечего скрывать. Сообщение о якобы получаемых мною взятках выглядит странно. Я их не беру, элементарно потому, что мне их никто не предлагает. Мои доходы можно увидеть в декларации, которую я ежегодно заполняю. Там нет ничего, кроме кредитов, которые я плачу со своей зарплаты. Но, если у кого-то из журналистов возникают сомнения, я готова пригласить их к себе домой. Чтобы они увидели мой домик, в котором давно не было ремонта, обстановку. Могут посмотреть мой кабинет, в котором я работаю с 2004 года.

Некоторые неосведомленные люди тиражируют информацию о том, что я передавала в комиссию для включения в программу переселения соотечественников подложные документы. Они просто не знают, что комиссия принимает только анкеты, а документы передаются в МВД. И решение о включении человека в программу принимает не один человек, а комиссия.

Эта ситуация, конечно, стоит мне огромного напряжения, но она также на многое открывает глаза. Например, как ведут себя мои коллеги. Кто поддерживает, а кто – шарахается… Предполагаю, что донести на меня могли из зависти или других корыстных целей. Уверена, что следствие во всем разберется.