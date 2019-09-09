В Воронежской области пациенты с инсультом ждали обследования несколько дней

СЕГОДНЯ 16:37 2019-09-09T16:48:11+03:00

Это в Воронеже с машинами скорой помощи все хорошо. В райцентрах есть проблемы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Изменить размер текста: A A

Представители прокуратуры провели массовую проверку больниц Воронежской области. В двадцати учреждениях встретили тотальную необеспеченность медперсоналом. Например, в Петропавловской районной больнице на момент проверки были 44 вакантные должности, из них 22 - врачей.

В Бобровской, Терновской и некоторых других районных больницах обратило на себя внимание состояние машин скорой помощи. Им явно требовался ремонт.

В Россошанской районной больнице пациенты с инсультом проходили магнитно-резонансную томографию через несколько суток после поступления вместо 40 минут, как положено по нормативу. Причиной стала поломка томографа.

Мы уже знаем, что проблемы с медицинским оборудованием могут приводить не просто к неверным и несвоевременным диагнозам, но и к гибели людей. 22 мая пациентка Воронежского областного онкодиспансера погибла из-за неисправности аппарата "Терагам".

Прокуратура взяла под контроль устранение нарушений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воронежские врачи выявили полмиллиона новых пациентов с болезнями органов дыхания. Среди других распространенных заболеваний - травмы и отравления, а также проблемы с сердцем. (Читать далее.)

ИСТОЧНИК KP.RU