В Воронежской области пациенты с инсультом ждали обследования несколько дней
Представители прокуратуры провели массовую проверку больниц Воронежской области. В двадцати учреждениях встретили тотальную необеспеченность медперсоналом. Например, в Петропавловской районной больнице на момент проверки были 44 вакантные должности, из них 22 - врачей.
В Бобровской, Терновской и некоторых других районных больницах обратило на себя внимание состояние машин скорой помощи. Им явно требовался ремонт.
В Россошанской районной больнице пациенты с инсультом проходили магнитно-резонансную томографию через несколько суток после поступления вместо 40 минут, как положено по нормативу. Причиной стала поломка томографа.
Мы уже знаем, что проблемы с медицинским оборудованием могут приводить не просто к неверным и несвоевременным диагнозам, но и к гибели людей. 22 мая пациентка Воронежского областного онкодиспансера погибла из-за неисправности аппарата "Терагам".
Прокуратура взяла под контроль устранение нарушений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Воронежские врачи выявили полмиллиона новых пациентов с болезнями органов дыхания. Среди других распространенных заболеваний - травмы и отравления, а также проблемы с сердцем. (Читать далее.)
ИСТОЧНИК KP.RU