2019-09-09T16:48:11+03:00
Общество

В Воронежской области пациенты с инсультом ждали обследования несколько дней

Причиной стала поломка оборудования
Виктор ПАВЛОВ
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Это в Воронеже с машинами скорой помощи все хорошо. В райцентрах есть проблемы.Это в Воронеже с машинами скорой помощи все хорошо. В райцентрах есть проблемы.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Представители прокуратуры провели массовую проверку больниц Воронежской области. В двадцати учреждениях встретили тотальную необеспеченность медперсоналом. Например, в Петропавловской районной больнице на момент проверки были 44 вакантные должности, из них 22 - врачей.

В Бобровской, Терновской и некоторых других районных больницах обратило на себя внимание состояние машин скорой помощи. Им явно требовался ремонт.

В Россошанской районной больнице пациенты с инсультом проходили магнитно-резонансную томографию через несколько суток после поступления вместо 40 минут, как положено по нормативу. Причиной стала поломка томографа.

Мы уже знаем, что проблемы с медицинским оборудованием могут приводить не просто к неверным и несвоевременным диагнозам, но и к гибели людей. 22 мая пациентка Воронежского областного онкодиспансера погибла из-за неисправности аппарата "Терагам".

Прокуратура взяла под контроль устранение нарушений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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