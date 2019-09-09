Воронежские врачи выявили полмиллиона новых пациентов с болезнями органов дыхания

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-09T13:12:23+03:00

Среди других распространенных заболеваний - травмы и отравления, а также проблемы с сердцем

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Почти 1,3 миллиона больных с диагнозом, установленным впервые, зарегистрировано лечебными учреждениями Воронежской области в прошлом году. Такие данные приводит Воронежстат со ссылкой на департамент здравоохранения.

- На каждую тысячу жителей области приходилось 527 человек этой категории больных, - отмечают аналитики.

При этом структура заболеваемости практически не изменилась. Среди распространенных случаев - травмы и отравления (10.9%), болезни системы кровообращения (8.4%). Ну а максимальное количество нововыявленных заболеваний связаны с органами дыхания. Таких аж 43.7%.

Добавим, что медики затрудняются установить прямую связь между заболеваниями жителей Воронежа и вонью, которая регулярно накрывает значительную часть города. Проблему неприятного запаха, исходящего от Левобережных очистных сооружений, собираются решать вывозом части иловых карт.

ИСТОЧНИК KP.RU