Воронежские врачи выявили полмиллиона новых пациентов с болезнями органов дыхания
Почти 1,3 миллиона больных с диагнозом, установленным впервые, зарегистрировано лечебными учреждениями Воронежской области в прошлом году. Такие данные приводит Воронежстат со ссылкой на департамент здравоохранения.
- На каждую тысячу жителей области приходилось 527 человек этой категории больных, - отмечают аналитики.
При этом структура заболеваемости практически не изменилась. Среди распространенных случаев - травмы и отравления (10.9%), болезни системы кровообращения (8.4%). Ну а максимальное количество нововыявленных заболеваний связаны с органами дыхания. Таких аж 43.7%.
Добавим, что медики затрудняются установить прямую связь между заболеваниями жителей Воронежа и вонью, которая регулярно накрывает значительную часть города. Проблему неприятного запаха, исходящего от Левобережных очистных сооружений, собираются решать вывозом части иловых карт.
ИСТОЧНИК KP.RU