Фестиваль «Город-сад» в Воронеже посетили 308 тысяч зрителей

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-09T15:06:28+03:00

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«Город-сад» с каждым годом становится все популярнее, собирая все больше зрителей. Согласно данным металлодетекторов, девятый фестиваль «Город-сад» посетили 308 тысяч человек. Это на 28 тысяч больше, чем в 2018-м, тогда в Центральном парке побывало 280 тысяч зрителей.

Напомним, девятый ландшафтный форум, посвященный Году театра, юбилеям Воронежской области и Платонова, завершился 8 сентября. Парк украсили более 200 зеленых инсталляций и арт-объектов, среди которых «Лебединое озеро», «Театр начинается с вешалки», «Малахитовая сказка», «Сад Платонова», «Таблица Менделеева», «Театр теней». В четырех дневной программе было множество мастер-классов, художественный пленэр, творческая встреча с Дмитрием Дюжевым, концерт звезд проекта «Большая опера».

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ИСТОЧНИК KP.RU