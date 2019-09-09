В Воронеже Дмитрий Дюжев рассказал, как его чуть не разыграли на 500 тыс долларов

8 сентября на фестивале «Город-сад» побывал Дмитрий Дюжев. В Зеленом театре несмотря на жару собралось около 1500 воронежцев (к концу представления, правда, из-за 30-градусного пекла верхние ряды амфитеатра значительно поредели, люди уходили, чтобы банально не упасть в обморок от теплового удара). Артист в черном смокинге тоже боролся с потом, но не свернул встречу из-за жары, а наоборот так увлекся, что «переработал» лишние 40 минут.

Дюжев рассказал о романтической истории знакомства своих родителей и появлении себя на свет под салютную канонаду Каспийской флотилии.

- Роддом находился на набережной Волги в Астрахани. Было второе воскресенье июля, День рыбака, на реке стояли корабли Каспийской флотилии. Когда начались залпы салюта, врачи в роддоме шутили, что рыбак родился, - улыбался артист. - Как детей не воспитывай, а все равно они будут похожи на нас. Как бы меня папа не учил хладности ума и расчету, а я все равно отдался чувствам, когда повстречал свою Татьяну. Увидел ее на стадионе «Лужники», она вошла, у меня, как и у папы, произошло одно и то же – все в расфокусе, и только ее лицо четко - мира вокруг не существует. Я ухаживал дольше, чем мой папа, – 1,5 года. Но я получил свое счастье.

ЗА РЕКЛАМУ КНИЖКИ ПО АСТРОНОМИИ И ПАСЕКИ КОСМОСУ И ПЧЕЛЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ПО 500 ТЫС ДОЛЛАРОВ

Актер рассказал о профессии, съемках в сериалах, работе с режиссерами. Поделился и смешным случаем. Как его знатно разыграли.

- Все помнят сериал «Бригада», где я играл персонажа Космоса? Недавно мне позвонили: «Вас беспокоит издательство «Детская книга». Хотим посотрудничать: мы выпускаем книгу про космос. Хотим использовать вашу фотографию на обложке». Я удивился: какая связь, причем тут я? Вы же про астрономию? В ответ: «Ну как же – вы же Космос! Ребята увидят вашего персонажа на обложке, а потом, глядишь, и про астрономию прочитают». Я говорю: мне не нравится, это значит обманывать молодое поколение, вводить в заблуждение. Они: «500 тыс долларов за этот тираж и столько же за следующий. При каких обстоятельствах вы готовы согласиться?» Я: ну надо встретиться, обсудить, может, я как актер преподам урок астрономии с юмором. На том конце провода: «Не-не-не, нам это не интересно. Нам нужны Фил, Пчела, между ними разборки...». Я говорю: нет. Они: «Ну давайте обсудим, как это лучше сделать!». Хорошо. И тут в трубке зазвучала фонограмма розыгрыша, радиостанция меня разыграла. Я спрашиваю: кому еще из «Бригады» вы звонили? Оказалось Павлу Майкову. Я спросил у Павлика, как его разыграли. Выяснилось, ему позвонили… с пасеки №17: «Не могли бы вы прорекламировать наш мед?» Павел: «Я-то тут причем?» - «Как? Вас же все знают как Пчелу. Будет пасека №17, ваша фотография и пчелка». Паша: «Бред какой-то, это мне неинтересно». Они: «У нас 500 тыс долларов». Паша: «Какой, вы говорите, номер пасеки?»

Рассказал Дюжев и о понтах, когда люди его профессии делают снимки на крутых автомобилях, в крутых локация ради пыли в глаза.

- Иногда у людей нет денег, хотя про них пишут наоборот – что у них автомобили, дома. Это все сказка. Специально так снимают, чтобы не показывать зрителю, что они такие же. Иначе, какой смысл, чем они отличаются от обычных людей? Тогда другие выйдут на первый план, более успешные.

Дмитрий Дюжев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КАК ПЕТР МАМОНОВ ОТ ДЮЖЕВА БЕГАЛ

Поделился Дюжев и профессиональными фишками. Чтобы быть в высоком коэффициенте талантливости, актеру необходима некая доля юродства.

Признался, как обломал поклонника, приехавшего встречать его на станцию, чтобы отвезти на съемки фильма Павла Лунгина. Дюжев два дня молчал в поезде, готовясь и настраиваясь на роль монаха, а встречающий поставил «бухающую» музыку в машине и звал в баню, мол, «все пацаны собрались, ждут Космоса, там все готово, все есть!».

- Я просил сделать музыку потише. Я - не я сейчас! Я не тот, кого ты себе придумал. Я играю монаха, не заставляй меня нервничать, - объяснял актер сопровождающему. – Я сейчас должен проанализировать медкарту персонажа – чем болеет, от чего лечился. У кого много желчи, не всегда может отвечать за свои поступки. И знание медкарты важно для проникновения в своего персонажа. Изучил его нынешнюю историю – придумаешь его предысторию, из чего он возник. От чего у него происходят те или иные вещи в жизни сейчас, отчего он такой. Нужно научиться «ходить» своим персонажем! Стать его кукловодом. Артист может сыграть любого из вас. И я - не Космос. Я отвечаю за свои слова, но не отвечаю за то, как вы их понимаете.

Рассказывая о съемках «Острова», актер очень хвалил своего партнера по фильму Петра Мамонова, называя его гениальным.

- Я как только его увидел, кинулся к нему в душевном порыве: «Я так рад, я видел вашего «Шоколадного Пушкина», я слушал «Звуки Му»!». А он от меня… убежал. И весь съемочный период избегал меня. А в последний день он признался: «Старичок, ты извини. Я не профессионал, школу театральную не заканчивал. Мне написали по роли, что мой персонаж отец Анатолий в конфликте с отцом Иовом – твоим героем Ты приехал - я помню: у нас конфликт. Поэтому я тебя избегал, чтобы не говорить. Потому что иначе потом в кадре я не смог бы с тобой играть конфликтные сцены. Ты уж меня прости – такой уж я грешный человек». Это свидетельство гениальности – он не играет, он живет настоящей жизнью своего героя. Настолько его фантазия сильна, что он может обмануть себя самого!

Дмитрий Дюжев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЧТОБЫ СЫГРАТЬ ПЕТРА I, НОСИЛ ОБУВЬ НА ДВА РАЗМЕРА МЕНЬШЕ – ТАК ЧТО НОГТИ СЛЕЗЛИ

Артист анонсировал выход на Первом канале исторического сериала «Тобол», где он сыграл Петра Первого. И рассказал, как вживался в роль.

- При росте 2,04 у Петра был 37-й размер обуви. Он ходил с тростью, она служила ему дополнительной точкой опоры. И мне посчастливилось пощупать эти трости, прикоснуться к отпечатку его руки 1717 года. У меня 45 размер обуви, но я попросил художников по костюмам сделать мне обувь 43-го, так и снимался, поджав пальцы. В итоге ногти на ногах посинели и слезли. Зато критики сказали, что заметили в моем персонаже постоянное присутствие боли, мол, мне удалось передать его переживания. И это главное, бог с этим ногтями, - улыбнулся артист.

Дюжев признался, что настолько глубоко работает над образами своих персонажей, что даже однажды на съемках так вжился в роль Маяковского, что в процессе игры… увидел его и замер на мгновенье от неожиданности - вместо камеры ему привиделся поэт, показывающий ему язык. Режиссер был в восторге, сказав, что увидел Маяковского в его игре.