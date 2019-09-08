2019-09-08T18:25:03+03:00
Звезды

Треть воронежцев покинула концерт Дмитрия Дюжева из-за жары

Представление проходило в Зеленом театре, где верхние ряды оказались в пекле
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Дмитрий Дюжев в Воронеже.Дмитрий Дюжев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:

- Неужели есть из-за чего терпеть эту жаркую, невыносимую погоду? – кокетничал со сцены Зеленого театра Дмитрий Дюжев, приехавший с творческой встречей на фестиваль «Город-сад». Зрители хлопали и кричали «да», хотя при 30-градусной погоде в летнем амфитеатре до конца представления известного актера досидели не все – треть публики все-таки покинула раскаленные на солнце верхние ряды площадки.

Дмитрий Дюжев в Воронеже. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дмитрий Дюжев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дюжев установил доверительные отношения со зрителями: рассказывал о любовной истории своих родителей, о работе с известными режиссерами и спел с десяток песен. И сильно увлекся – затянув встречу: она вместо запланированного часа продлилась на 40 минут больше. В итоге на вопросы публики времени не хватило, да и на автограф-сессию актер отвел лишь пять минут. Торопился к детям в приют – рассказать о роли искусства.

Большинству поклонников не удалось пробиться к звезде за заветной подписью, хотя автографсессия значилась в программе представления. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Большинству поклонников не удалось пробиться к звезде за заветной подписью, хотя автографсессия значилась в программе представления.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Избирком Воронежской области: «Единый день голосования прошел без нарушений»
Лето задержится в Воронеже еще на неделю
В девяти районах Воронежской области установился самый высокий класс пожарной опасности
В Воронеже на Беговой опрокинулся автомобиль
Жительница Воронежа несколько месяцев спонсировала фиктивный медцентр
Под Воронежем подростки угнали мопед с помощью отвертки
Под Воронежем очевидцы достали из глубокой узкой ямы пятилетнего мальчика
Эксперт о выступлении военно-патриотического клуба на школьной линейке под Воронежем: "Это как Ленский, стреляющий в Онегина на сцене"
В Воронеже прервали музыкальный фестиваль из-за жалоб местных жителей на шум
В Воронежской области 12-летний мотоциклист сбил девятилетнюю девочку
В Воронежской области ВАЗ протаранил столб, погибла женщина
Воронежцам рассказали, кого привьют от гриппа бесплатно
В Воронеже жильцам 20 квартир вернули 14 тысяч переплаты за электроэнергию
В Воронеже разыскивают 29-летнего мужчину
Воронежский «Факел» сыграл вничью с красноярским «Енисеем»
В Воронеже сотрудники Росгвардии нашли пропавшую 10-летнюю девочку
Больше 1300 курсантов Военно-воздушной академии приняли присягу в Воронеже
В Воронежской области суд обязал администрацию села привести в порядок детскую площадку
В Воронежской области поисковики нашли останки 40 бойцов вермахта
Коллекцию фантиков воронежских конфет из прошлого века показали местные жители
В Москве установят памятник воронежскому поэту
В Воронеже пенсионерка лишилась 60 тысяч, заплатив «пошлины и налоги»
Волонтеры Greenpeace зовут воронежцев на массовую уборку побережья водохранилища
В Воронежской области пропала 42-летняя женщина
В Воронеже автоледи на иномарке оштрафовали за парковку на тротуаре