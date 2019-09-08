Треть воронежцев покинула концерт Дмитрия Дюжева из-за жары

СЕГОДНЯ 18:24 2019-09-08T18:25:03+03:00

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- Неужели есть из-за чего терпеть эту жаркую, невыносимую погоду? – кокетничал со сцены Зеленого театра Дмитрий Дюжев, приехавший с творческой встречей на фестиваль «Город-сад». Зрители хлопали и кричали «да», хотя при 30-градусной погоде в летнем амфитеатре до конца представления известного актера досидели не все – треть публики все-таки покинула раскаленные на солнце верхние ряды площадки.

Дмитрий Дюжев в Воронеже.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дюжев установил доверительные отношения со зрителями: рассказывал о любовной истории своих родителей, о работе с известными режиссерами и спел с десяток песен. И сильно увлекся – затянув встречу: она вместо запланированного часа продлилась на 40 минут больше. В итоге на вопросы публики времени не хватило, да и на автограф-сессию актер отвел лишь пять минут. Торопился к детям в приют – рассказать о роли искусства.

Большинству поклонников не удалось пробиться к звезде за заветной подписью, хотя автографсессия значилась в программе представления.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU