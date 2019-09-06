«Город-Сад» показывает воронежцам "Лебединое озеро" и "Малахитовую сказку"

В Центральном парке развернулся IX международный фестиваль садов и цветов «Город-Сад», организованный при поддержке губернатора и правительства Воронежской области. Уже с самого утра на аллеях многолюдно, к некоторым инсталляциям буквально выстраиваются очереди, чтобы сделать эффектные фото.

фото организаторов.

6 сентября арт-объекты осмотрел и глава региона Александр Гусев. После экскурсии губернатор торжественно открыл ландшафтный форум, поблагодарив всех участников и наградив победителей конкурса в десяти номинациях.

фото организаторов.

Кувшинки в пруду, парящий в воздухе кран с изумрудной водой, радужные облака, роскошное платье из тысячи экзотических цветов и «зеленая гримерка», огромные тумбы с цветами в виде стаканчиков с мороженым – все не перечислить, на территории парка разместили две сотни экспозиций!

фото организаторов.

В этом году флористам и ландшафтным дизайнерам предложили несколько творческих тем – Год театра, юбилеи Платонова, Воронежской области и таблицы Менделеева. И они постарались на славу! Вдохновлялись балетами, книгами и даже сериалом «Игра престолов» - в течение нескольких дней форума воронежцы могут понаблюдать воочию за Game of flowers - «битвой» флористов из семи цветочных «королевств», вход в которые охраняет дракон, извергающий из пасти не огонь, а цветочную «реку» из 6000 тилландсий, гусманий и бромелий, родственниц ананасов.

фото организаторов.

Словом, на девятом фестивале «Воронеж-Сад» красиво, интеллектуально и очень полезно! Ведь горожан кроме лицезрения фееричных зеленых инсталляций ждут интерактивные площадки, мастер-классы от садоводов, выступления артистов.

- Мы стремились к формату не просто форума выходного дня, а фестиваля семейного отдыха: здесь могут найти интересное для себя и родители, и дети. Для ребят мы выделили огромную зону, где они могут играть, творить и даже рисовать на 18-метровой стене - все, что захотят! - отметил руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин. - Если повторять каждый год одно и то же – людям будет неинтересно. Мы старались повысить планку и в части декорирования территории, и в наполнении площадок, и в плане организации и удобства для посетителей. Хотели подарить воронежцам и гостям города яркое настроение. Чтобы они попали в прекрасную сказку – Королевство цветов, получили позитивный заряд и сохранили его как можно дольше!

Гулять по «Городу-саду» можно несколько часов, не пропустите самые необычные арт-объекты форума.

1. «Лебединое озеро». На воде паркового ручья «танцуют» Одетта и Одиллия в окружении 1500 цветов. Экспозиция полна театральных символов. Флористов Романа и Эдиту Серебрянских на создание эффектной инсталляции вдохновила закулисная жизнь – их бабушка была оперной певицей. Балетные платья для арт-объекта шили профессиональные мастерицы. А главными растениями инсталляции стали гвоздики (их более 520 штук) – потому что их цветы похожи на балетные пачки.

2. «Малахитовая сказка» и «Тайна медной горы». На эти две композиции, плавно перетекающие одна в другую, архитектора Ирину Паринову и ландшафтного дизайнера Оксану Гнездилову вдохновили сказы Бажова и балет «Каменный цветок». Из ложи в виде резной малахитовой шкатулки зрители могут наблюдать «медную гору», а пройдя сквозь нее, выйти в Уральские горы.

Для этих инсталляций, решенных в малахитово-бирюзовых тонах, использовали 2-тонные валуны, символизирующие горы, куб лесного мха – для покрытия Медной горы. Самоцветы и трон Хозяйки Медной горы сделали из эрклеза (кускового стекла). И высадили сосны, ели, можжевельники и тисс ягодный, характерные для Урала, оттенив их барбарисами, пузыреплодниками, шалфеем, льном и эхинацеей. Создатели обещают, что особенно волшебно экспозиции будут выглядеть вечером за счет подсветки.

3. «Сад Платонова». Андрей Платонов родился в семье рабочего железнодорожных мастерских, и железная дорога прошла красной нитью через многое в его творчестве. Именно этот символ и стал основой для сада, придуманного ландшафтным архитектором Вадимом Красновым. В тоннель из металлических арок уходит проржавевшая и поросшая полевыми цветами железная дорога, где даже куски арматуры «породнились» с обступившими их злаками. Романтика дороги и путешествий.

4. «Театр теней». Современное прочтение старинных традиций воплотили дизайнеры в этой концептуальной экспозиции. На проект их вдохновил один из видов китайского народного искусства – театр теней. Его олицетворяет борьба дракона и феникса, сюжет которого декорирует одну из прозрачных стен перголы. На 50 кв метрах в четкой геометрии беседки древнейшие символы китайского фольклора окружены водой и растениями – формованной сосной, мискантусом, дельфиниумами, очитками и иссопом.

5. «Таблица Менделеева». В центре этой композиции – парящий в воздухе кран, из которого льется зеленоватая вода, питающая растения вокруг. Жидкость насыщена хлореллой. Эта одноклеточная зеленая водоросль выделяет кислород, содержит больше белков, чем пшеница, а еще множество микроэлементов, витаминов и даже природный антибиотик. Она стимулирует иммунитет и используется для удобрения растений, подкормки животных и даже лечения вирусов. Кран держится в воздухе за счет прозрачной трубки, «спрятанной» в струе воды.

6. Платье из тысячи экзотических цветов. Самая эффектная фотозона, где стоят очереди из желающих сфотографироваться. «Концертный наряд для примы» «сшили» из редких растений - необычного оттенка орхидей «Ванда» и редких тилландсий из прерий. Одна из них – 45 см в диаметре. Таких гигантских экземпляров за месяц в нашу страну привезли всего лишь шесть штук.

7. «Облака». Над одним из мостов парят три радужных облачка, собранных из невесомых гипсофил. Специально для арт-объекта цветы покрасили в разные оттенки. Получилась эффектная зона для романтических фотографий.

Еще три дня воронежцы могут насладиться дивными зелеными инсталляциями, также впереди - пленэр, спектакль «Ломовской замес» в зоне «Сено-солома», встреча с Дмитрием Дюжевым, концерт победителей музыкального конкурса «Большая опера».

фото организаторов.

Подробное расписание программы событий фестиваля и схему «Города-сада» смотрите на сайте. Посетить фестиваль можно с 10.00 до 20.00. Вход на все мероприятия ландшафтного форума свободный.