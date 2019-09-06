2019-09-06T11:44:58+03:00
Происшествия

В «РусЛайне» прокомментировали задержку рейса Воронеж – Санкт-Петербург

Причины ее обещали назвать позднее
Юрий КОЗЛОВ
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Как долго будут продолжаться ЧП с утренними рейсами "РусЛайна", пока непонятно.Как долго будут продолжаться ЧП с утренними рейсами "РусЛайна", пока непонятно.Фото: из архива «КП»
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В авиакомпании «РусЛайн» прокомментировали ЧП с рейсом в Санкт-Петербург, который уже третий день подряд не может нормально, по расписанию, улететь в Северную столицу:

- 6 сентября рейс 7R-554 Воронеж – Санкт-Петербург был задержан в связи с подготовкой воздушного судна к вылету. Всем пассажирам оказаны услуги согласно ФАП (федеральным авиационным правилам – Ред.). Рейс вылетел в Санкт-Петербург в 09.58, прибытие планируется в 11:50. Главный приоритет «РусЛайн» - это безопасность. Приносим пассажирам искренние извинения за доставленные неудобства! Более развернутый комментарий постараемся отправить немного позднее.

Напомним, самолет «Бомбардье CRJ-200» должен был вылететь в 7.15, однако по непонятным пока причинам задержался на 2 часа 43 минуты. Это уже третье подобное ЧП. 4 сентября лайнер вынужден был вернуться в воронежский аэропорт из-за того, что не раскрылась стойка шасси. А 5 сентября эта ситуация повторилась. На этот раз самолет развернулся и полетел назад, в Воронеж, из-за отказа одной из резервных систем электропитания. За пассажирами высылали другие лайнеры, которые в обоих случаях отправлялись в путь около полудня.

В «РусЛайне» пока не сообщают о том, что предпринимают для того, чтобы подобные инциденты не повторялись. Зато в авиакомпании предложили пассажирам этих двух самолетов 50%-ную скидку на перелет по любому направлению своей маршрутной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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