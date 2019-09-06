Задержанный самолет Воронеж – Санкт-Петербург вылетит в 10.00

СЕГОДНЯ 09:46 2019-09-06T09:54:12+03:00

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Стало известно время вылета авиарейса в Санкт-Петербург. Напомним, самолет должен был отправиться в путь до Северной столицы еще в 7.15, однако по неясным причинам был задержан.

- В 10.00 рейс отправится в Санкт-Петербург практически наверняка, идут последние приготовления к вылету, - сообщили в пресс-службе Воронежского аэропорта. – Авиакомпания «Руслайн» пока не сообщает о причинах задержки.

Напомним, это уже третье ЧП с одним и тем же рейсом, который должен вылетать из Воронежа в 7.15. 4 сентября самолет «Бомбардье CRJ-200» вынужден был вернуться из-за того, что не раскрылась стойка шасси. 5 сентября лайнер вынужден был повернуть назад из-за отказа одной из резервных систем электропитания. В обоих случаях за пассажирами вылетал другой самолет. В итоге лайнеры отправлялись в путь около полудня.

В авиакомпании «Руслайн» пока не сообщают, когда могут быть устранены неполадки, зато пообещали пассажирам вернувшихся рейсов 50%-ную скидку на перелет по любому направлению своей маршрутной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU