2019-09-06T09:54:12+03:00
Происшествия

Задержанный самолет Воронеж – Санкт-Петербург вылетит в 10.00

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Самолет в Санкт-Петербург улетит с опозданием в 2 часа 45 минут.Самолет в Санкт-Петербург улетит с опозданием в 2 часа 45 минут.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Стало известно время вылета авиарейса в Санкт-Петербург. Напомним, самолет должен был отправиться в путь до Северной столицы еще в 7.15, однако по неясным причинам был задержан.

- В 10.00 рейс отправится в Санкт-Петербург практически наверняка, идут последние приготовления к вылету, - сообщили в пресс-службе Воронежского аэропорта. – Авиакомпания «Руслайн» пока не сообщает о причинах задержки.

Напомним, это уже третье ЧП с одним и тем же рейсом, который должен вылетать из Воронежа в 7.15. 4 сентября самолет «Бомбардье CRJ-200» вынужден был вернуться из-за того, что не раскрылась стойка шасси. 5 сентября лайнер вынужден был повернуть назад из-за отказа одной из резервных систем электропитания. В обоих случаях за пассажирами вылетал другой самолет. В итоге лайнеры отправлялись в путь около полудня.

В авиакомпании «Руслайн» пока не сообщают, когда могут быть устранены неполадки, зато пообещали пассажирам вернувшихся рейсов 50%-ную скидку на перелет по любому направлению своей маршрутной сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже водителя маршрутки, ехавшего на красный свет по «встречке», оштрафовали на 6 тысяч
В «РусЛайне» прокомментировали задержку рейса Воронеж – Санкт-Петербург
V детский театральный фестиваль «Маршак» пройдет в Воронеже с 26 октября по 3 ноября
В Воронеже сломанный столб повис над дорогой на проводах
В Воронеже нашли пропавшую первоклассницу
Банк УРАЛСИБ предлагает сезонный срочный вклад «Классика»
В Воронежской области водитель врезался в дерево и погиб
В Воронеже вдоль затоптанного газона у «Луча» поставят ограждение
Под Воронежем мужчина, у которого было слишком много пороха в пороховницах, может сесть на пять лет
В Воронеже ночью сгорели две иномарки
В Воронеже во время капремонта дома нашли советский авиационный пулемет
В воронежской больнице установили сканер за 5 млн рублей для ранней диагностики детских заболеваний
Экс-начальник райотдела полиции под Воронежем разменял шефа на штраф
Ученики новой воронежской школы смогут бесплатно ездить на общественных автобусах
В Воронеже вандалы испортили систему автополива на реконструируемом бульваре по улице Димитрова