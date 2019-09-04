Стало известно, по каким улицам может пройти воронежское "метро"

СЕГОДНЯ 11:52 2019-09-04T11:59:51+03:00

Схема, представленная "РосдорНИИ" - лишь предположение о том, где могут пройти рельсы. Конечный результат может сильно отличаться. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Возможное расположение линий легкорельсового транспорта на городской карте показали "РосдорНИИ", разработчики новой маршрутной сети Воронежа.

Ветки проходят по Московскому проспекту, бульвару Победы, Хользунова, 9 Января, Плехановской, Кольцовской, Ленина, проспекту Революции, Ворошилова, Героев Сибиряков, Южно-Моравской, 20-летия Октября, Ленинскому проспекту, Богдана Хмельницкого, Лебедева, Новосибирской, а также по двум мостам: Вогрэсовскому и Северному.

Изображение пресс-службы мэрии Воронежа.

Разработчики предполагают поэтапное введение системы с 2023 по 2035 годы. Добавим, что по прогнозам мэра Вадима Кстенина, ЛРТ в Воронеже появится не раньше, чем через пять лет. В генеральном плане Воронежа, который разрабатывает "Институт Генплана Москвы", уже моделируется создание разветвленной сети наземного легкорельсового транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU