Стало известно, по каким улицам может пройти воронежское "метро"
Возможное расположение линий легкорельсового транспорта на городской карте показали "РосдорНИИ", разработчики новой маршрутной сети Воронежа.
Ветки проходят по Московскому проспекту, бульвару Победы, Хользунова, 9 Января, Плехановской, Кольцовской, Ленина, проспекту Революции, Ворошилова, Героев Сибиряков, Южно-Моравской, 20-летия Октября, Ленинскому проспекту, Богдана Хмельницкого, Лебедева, Новосибирской, а также по двум мостам: Вогрэсовскому и Северному.
Изображение пресс-службы мэрии Воронежа.
Разработчики предполагают поэтапное введение системы с 2023 по 2035 годы. Добавим, что по прогнозам мэра Вадима Кстенина, ЛРТ в Воронеже появится не раньше, чем через пять лет. В генеральном плане Воронежа, который разрабатывает "Институт Генплана Москвы", уже моделируется создание разветвленной сети наземного легкорельсового транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU