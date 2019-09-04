2019-09-04T11:59:51+03:00
Общество

Стало известно, по каким улицам может пройти воронежское "метро"

Появилась схема легкорельсового транспорта
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Схема, представленная "РосдорНИИ" - лишь предположение о том, где могут пройти рельсы. Конечный результат может сильно отличаться.Схема, представленная "РосдорНИИ" - лишь предположение о том, где могут пройти рельсы. Конечный результат может сильно отличаться.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

Возможное расположение линий легкорельсового транспорта на городской карте показали "РосдорНИИ", разработчики новой маршрутной сети Воронежа.

Ветки проходят по Московскому проспекту, бульвару Победы, Хользунова, 9 Января, Плехановской, Кольцовской, Ленина, проспекту Революции, Ворошилова, Героев Сибиряков, Южно-Моравской, 20-летия Октября, Ленинскому проспекту, Богдана Хмельницкого, Лебедева, Новосибирской, а также по двум мостам: Вогрэсовскому и Северному.

Изображение пресс-службы мэрии Воронежа.

Изображение пресс-службы мэрии Воронежа.

Разработчики предполагают поэтапное введение системы с 2023 по 2035 годы. Добавим, что по прогнозам мэра Вадима Кстенина, ЛРТ в Воронеже появится не раньше, чем через пять лет. В генеральном плане Воронежа, который разрабатывает "Институт Генплана Москвы", уже моделируется создание разветвленной сети наземного легкорельсового транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Это шикарный подарок вам, ребята!»
Владелец грузовиков заплатил 1,1 млн семьям погибших в ДТП с участием его транспорта
К десяти годам колонии приговорили наркодилера, перевозившего героин через Воронежскую область
Воронежский «Факел» в 1/16 Кубка России сыграет с тульским «Арсеналом»
Воронежская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств ЧП с самолетом, летевшим в Санкт-Петербург
В Воронеже сфотографировали разгуливающую среди многоэтажек корову
В Воронеже водитель иномарки врезался в бордюр и погиб
В Воронеже 45-минутный концерт Льва Лещенко на Дне города будет стоить 1,65 миллиона рублей
В Воронеже нашли пропавшего 16-летнего школьника
Главой управления ФНС по Воронежской области временно стала Светлана Тыняная
В Воронеже на неделю ограничат движение у центрального парка из-за фестиваля «Город-Сад»
30 километров выделенных полос для автобусов появится в Воронеже
В Воронеже снизился спрос на букеты ко Дню знаний
В Воронеже нищая бабушка у «Московского проспекта» оказалась мужиком
В Воронеже пять аукционов на 47,8 миллионов рублей «разыграли» в пользу одной фирмы
В воронежском сквере мужчина ограбил женщину с ребенком
В Воронеже стартовал архитектурный конкурс по благоустройству «Бринкманского сада»
В Липецком государственном техническом университете Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф встретился со студентами
В Воронежской области в 2019 году освоят 1,3 млрд рублей в рамках нацпроекта «Образование»
В Воронеже впервые пройдет «Ночь летучих мышей»
Мэр сообщил, сколько ждать воронежского "метро"
В Воронежской области закончилась волна острых отравлений грибами
В Воронежской области водителя арестовали на пять суток за то, что он въехал в забор