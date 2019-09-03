Мэр сообщил, сколько ждать воронежского "метро"
Легкорельсовый трамвай в Воронеже появится не раньше, чем через пять лет. Такой прогноз дал мэр города Вадим Кстенин на презентации новой маршрутной сети.
- Мы понимаем - даже если мы будем очень быстро бежать, то ЛРТ в Воронеже появится в любом случае не раньше, чем через пять лет – это очень большой проект. А после пяти лет мы должны будем снова выставлять на торги маршруты общественного транспорта - предусмотрен такой срок контрактов. Сейчас привязывать маршрутную сеть к рельсовому транспорту нельзя, следующие 5 лет мы точно отработаем с той маршрутной сетью, которую мы все вместе будем обсуждать, совершенствовать и принимать.
Добавим, что в генеральном плане Воронежа, который разрабатывает "Институт Генплана Москвы", моделируется создание разветвленной сети наземного легкорельсового транспорта с участками ускоренного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU