Мэр сообщил, сколько ждать воронежского "метро"

СЕГОДНЯ 16:32 2019-09-03T18:24:01+03:00

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Легкорельсовый трамвай в Воронеже появится не раньше, чем через пять лет. Такой прогноз дал мэр города Вадим Кстенин на презентации новой маршрутной сети.

- Мы понимаем - даже если мы будем очень быстро бежать, то ЛРТ в Воронеже появится в любом случае не раньше, чем через пять лет – это очень большой проект. А после пяти лет мы должны будем снова выставлять на торги маршруты общественного транспорта - предусмотрен такой срок контрактов. Сейчас привязывать маршрутную сеть к рельсовому транспорту нельзя, следующие 5 лет мы точно отработаем с той маршрутной сетью, которую мы все вместе будем обсуждать, совершенствовать и принимать.

Добавим, что в генеральном плане Воронежа, который разрабатывает "Институт Генплана Москвы", моделируется создание разветвленной сети наземного легкорельсового транспорта с участками ускоренного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU