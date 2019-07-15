2019-07-15T17:52:40+03:00
Общество

В генплане Воронежа рассматривается строительство и легкорельсового транспорта, и полноценного метро

Правда, сценарий строительства метрополитена рассматривается лишь на долгосрочную перспективу
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В генеральном плане Воронежа, который разрабатывает «Институт Генплана Москвы», моделируется несколько сценариев развития транспортной системы. Один из них - это создание разветвленной сети наземного легкорельсового транспорта с участками ускоренного движения и местами уходящими под землю. Об этом 15 июля рассказала главный архитектор города Людмила Подшивалова на рабочем совещании в мэрии.

Однако рассматриваются и другие варианты – например, сочетание наземного ЛРТ и железной дороги, работающей в режиме городской электрички. Пожалуй, это два основных пути развития.

Также рассматривается сценарий строительства метрополитена на долгосрочную перспективу. В этой связи Людмила Подшивалова отметила активное сотрудничество разработчиков генплана с японскими консультантами в рамках подготовки технического обоснования на ТЭО метрополитена.

Сейчас оценивается эффективность каждого из вариантов с точки зрения охвата города. Важна и стоимость строительства с учетом возможного сноса, выкупа земельных участков, переноса инженерных коммуникаций, строительства остановочных пунктов, станций, депо и прочей инфраструктуры.

- Задача в генплане смоделировать работу транспортной системы на перспективу 20 лет и предложить наиболее эффективные решения по распределению транспортных потоков как внутригородских, так и приезжающих из районов Воронежской агломерации, - отметила Людмила Подшивалова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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