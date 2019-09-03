2019-09-03T18:39:34+03:00
Общество

В Воронеже на неделю ограничат движение у центрального парка из-за фестиваля «Город-Сад»

Ограничение снимут только 10 сентября
Олег ИВАНОВ
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Не забудьте отбросить хотя бы на время все дела и посетить грандиозный фестивальНе забудьте отбросить хотя бы на время все дела и посетить грандиозный фестивальФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В течение недели на территории Воронежского центрального парка будет закрыто движение транспорта. Как сообщили 3 сентября в пресс-службе мэрии, это связано с проведением в нашем городе IX международного фестиваля «Город-Сад»

Ограничение начало действовать 3 сентября с 12.00 до 10 сентября 20.00. В это время будут проходить монтажные работы и соответственно сами мероприятия фестиваля. Движение закроют от шлагбаума до территории парковки и саму парковку.

Напомним, на воронежском фестивале «Город-Сад» пройдет цветочная битва по мотивам Игры Престолов. Также гости смогут принять участие в спектакле, посетить мастер-классы художников и принять участие в создании огромной карты региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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