IX фестиваль «Город-Сад» в Воронеже: «Игра цветов», искусство в зелени и встреча с Дмитрием Дюжевым

На девятом фестивале «Город-Сад», который пройдет в Центральном парке с 5 по 8 сентября, воронежцев ждет масштабная программа. Будет множество разнообразных активностей – можно полюбоваться конкурсными инсталляциями и арт-объектами, поразвлекаться на любимой многими площадке «Сено-солома», поучаствовать в творческих мастер-классах, научиться премудростям ухода за растениями, прикупит саженцы на зеленом маркете.

Поскольку в этом году ландшафтный форум посвящен Году театра, планируется флористический конкурс Game of Flowers («Игра цветов» - по мотивам «Игры престолов») и зона «Искусство в парке» (посетители примут участие в пленэре и создании карты региона вместе с художниками Алексеем Загородных и Евгением Камбалиным). А завершится фестиваль концертом с участием симфонического оркестра и солистов Воронежского театра оперы и балета, а также лауреата премии народного артиста СССР Бориса Покровского, солиста Большого театра России Владимира Магомадова.

Последний день форума будет посвящен 85-летию образования Воронежской области.

Смотрите подробную программу форума. Каждый день с 10.00 до 20.00 будут работы зоны фудкорта (на парковке Центрального парка и в районе Зеленого театра) и грин-маркета (на парковке парка).

5 СЕНТЯБРЯ

10.00-20.00 – работа фестиваля в режиме свободного просмотра.

6 СЕНТЯБРЯ

10.00-20.00 работа второго дня фестиваля.

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР

12.00 и 14.30 торжественное открытие фестиваля, церемония награждения победителей.

12.30 представление «Спящая красавица» с участием солистов Воронежского театра оперы и балета и детских творческих коллективов

15.00 концерт «Волшебный мир искусства» с участием детских творческих коллективов

17.00 спектакль «Летела пава…» с участием ансамбля «Зимогоры»

18.00 концерт «Под звуки саксофона» с участием студентов Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей, певицы Карины Кожевниковой и биг-бэнда Воронежской филармонии.

МАЛАЯ СЦЕНА

10.00 показ фильмов о фестивале прошлых лет

11.00 мастер-класс «Виноград. Современный ассортимент создания конвейера потребления солнечной ягоды. Особенности технологии выращивания винограда в Центральном Черноземном районе»

12.00 флористический показ

13.00 награждение победителей городского конкурса «Город в цвету»

13.30 тематический мастер-класс от питомника растений

14.30 мастер-классы «Голубика. Особенности технологии выращивания в Центральном Черноземном районе» и «Земляника. Особенности технологии выращивания на приусадебном участке»

15.30 мастер-классы «Воронежская селекция томатов» и «Воронежская селекция сортов астр и особенности их выращивания»

16.30 мастер-класс от студии «Ералаш» Воронеж

18.30 концертная программа «Цыганка» от телеканала «Домашний»

19.30 показ фильмов о фестивале прошлых лет

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА (ШАТЕР №1)

10.00-13.00 мастер-классы «Картина из шерсти», «Украшение для волос из фетра», «Витражная роспись» Шкатулка «Кофейное дерево»

13.00-16.00 мастер-классы «Конфеты из атласных лент» и «Природа и творчество»

ИСКУССТВО В ПАРКЕ

10.00-20.00 пленер «Краски фестиваля» под руководством художника Алексея Загородных на центральной аллее парка

10.00-19.00 рисование на стене-карте «Воронеж-Город-Сад» под руководством художника Евгения Камбалина на центральной аллее парка

10.00-19.00 мастер-класс по изготовлению тематической фестивальной открытки в зоне детских садов

ПЛОЩАДКА ЗАРЯДКА

10.00-20.00 конкурс «Игра цветов» (Game of Flowers) - создание цветочного трона, флористическое оформление стола, сюрприз-домашнее задание).

10.00-19.00 мастерская по изготовлению бутоньерки из цветов

«ЗЕЛЕНЫЙ» ИГРОВОЙ ГОРОДОК» (ЗОНА ДЕТСКИХ САДОВ)

10.00-19.00 чемпионат по гигантскому баскетболу СТС под девизом

«Большому фестивалю - большая игра»

Площадка детской немецкой футбольной школы

10.00-13.00 футбольные мастер-классы

13.00 конкурс «Пенальти»

14.00 мастер-класс легендарного воронежского футболиста Геннадия Семина, фото- и автограф-сессия.

16.00 презентация проекта «Будущие чемпионы».

18.00 конкурсы для детей 5 -7 лет

ПЛОЩАДКА ВОРОНЕЖСКОГО ЗООПАРКА

10.00-20.00 - выставка победителей творческого конкурса поделок из природного материала «Юбилейная поделка», интерактивная зона «Собери пазл с амурским тигром», мастер-класс по изготовлению поделки с изображением тигра «Усатый полосатый», игры и загадки с аниматором «Тигруля»

ПЛОЩАДКА ВОРОНЕЖСКОГО ОКЕАНАРИУМА – НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕЕ ПАРКА

В 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 театрализованная игра «Веселые приключения в морском царстве» (забавные викторины, танцы с медузами, творческая мастерская по изготовлению поделок в виде морского животного)

ПЛОЩАДКА ДЕТСКОГО ГОРОДА ПРОФЕССИЙ «КИДБУРГ» - НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕЕ ПАРКА

10.00-20.00 фотосессия в масках художника, врача, строителя, полицейского и других

12.00 мастер-класс по ландшафтному дизайну: разработка проекта по благоустройству загородной территории

14.00 и 17.00 мастер-класс по ландшафтному дизайну: разработка проекта по благоустройству городского квартала

16.00 мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол

ШАТЕР №2

10.00 игровая площадка для детей дошкольного возраста

14.00 мастер-класс «Цветочная фантазия»

16.30 мастер-класс «Цветик-семицветик»

ШАТЕР №3

10.00-19.00 – мастер-класс по изготовлению бумажных цветов

10.00-20.00 благотворительная акция «Белый цветок»

ШАТЕР №4

10.00-20.00 интерактивная программа «Творите Добрые дела»

ШАТЕР №5

10.00 благотворительная выставка-продажа сувениров с символикой Воронежа

10.00 аквагрим для детей

13.00 выступление воспитанников детского дома

14.00 мастер-класс и показательные выступления для детей

15.00 мастер-класс по танцам для детей

16.00 выступление детских творческих коллективов

16.00 «Медведи шоу» с участием ростовых кукол

Площадка мастерской «В гостях у сказки»

10.00 мастер-класс «Арт-букет из шишек»

17.00 мастер-класс «Амулет в этно-стиле»

Площадка творческой галереи

10.00-19.00 мастер-класс по созданию цветов из воздушных шариков

10.00-20.00 песочницы для детей с особенностями развития и детей-аутистов

ПЛОЩАДКА «ТЕАТР КУКОЛ» - ЗОНА ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ

10.00 интерактивная фотозона «Театр кукол»

11.00 театральный аквагрим

13.00 презентация опыта музейного и театрального волонтерства «Доброхоты»

«СЕНО-СОЛОМА» - район Пионерской горки со стороны Ипподромной

10.00-20.00 интерактивная программа «Этнохутор»

Арт-пространство – на парковке у входа в парк

10.00-20.00 выставка граффити

7 СЕНТЯБРЯ

10.00-20.00 – работа третьего дня фестиваля

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР

12.00 показ фильмов о фестиваля прошлых лет

13.00 тематический шоу-показ «Театр – сказочная страна» с участием победителей чемпионата по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и боди-арту «Город чемпионов» и театра костюма «Вдохновение»

14.00 водевиль «Беда от нежного сердца» Бутурлиновского народного тввввеатра драмы

15.30 спектакль «Доходное место» Россошанского драматического театра «РАМС

18.00 мюзикл «Остров сокровищ» Воронежского ТЮЗа

МАЛАЯ СЦЕНА

10.00 показ фильмов о фестиваля прошлых лет

11.00 творческая встреча и мастер-класс артиста Камерного театра Камиля Тукаева

12.00 спектакль «Планета»

13.00 концерт ДШИ №7 с участием ансамбля виолончелистов «Челло-вечки», ансамбля скрипачей «А-соль», театр танца «Потешники», хореографического ансамбля «Дивертисмент», учащихся вокально-эстрадного отделения

15.00 шоу-показ мастеров флористов Эльке Люмецбергер (Австрия) и Марины Булатовой

16.00 мастер-класс «Актерское мастерство для жизни» и выступление учащихся театральной мастерской

18.00 танцевальный open-air, мастер-класс по сальсе и бачате от телеканала «Домашний»

19.00 показ фильмов о фестиваля прошлых лет

«Искусство в парке»

10.00-20.00 пленер «Краски фестиваля» под руководством художника Алексея Загородных на центральной аллее парка

10.00-19.00 рисование на стене-карте «Воронеж-Город-Сад» под руководством художника Евгения Камбалина на центральной аллее парка

10.00-19.00 мастер-класс по изготовлению тематической фестивальной открытки в зоне детских садов

Зеленая школа – шатер №1

10.00-12.00 мастер-классы «Природа и творчество», черенкование комнатных растений, бумагопластика «Бабочки», оригами «Рыба», «Бумажный мир»

12.00-14.00 мастер-классы по изготовлению поделок «Флористические фантазии», цветов из фоамирана «Летний цветок», «Чудеса из соленого теста», плетение браслета «Цветочное вдохновение»

14.00-16.00 мастер-классы по изготовлению поделок из вторичного сырья, «Цветы Черноземья», «Подвижные игрушки».

16.00-18.00 мастер-классы по изготовлению поделки «Веселая марионетка», «Украшаем вместе», контактный зоопарк «Теремок»

ПЛОЩАДКА «ЗАРЯДКА»

10.00-20.00 конкурс «Игра цветов» (Game of Flowers) - создание цветочного трона, флористическое оформление стола, сюрприз-домашнее задание).

10.00-19.00 мастерская по изготовлению бутоньерки из цветов

Миланская академии футбола

10.00-19.00 Зарядка юных футболистов, интерактив с детьми (игра-кричалка «Гол-мимо», «Музыкальные мячи», «Футбольный круг»), выступление команды фристайлеров, игры со зрителями «Родственники мяча» «Кричалки», футбольный танец-флешмоб, интерактив с детьми (Игра «Удаление», «Тоннель», «Забей гол»), футбольная викторина, аква-гримм для детей, турниры по пальчиковому футболу, киккеру, по воздушному футболу, рисование футбольных флагов

ЗОНА ДЕТСКИХ САДОВ

10.00-19.00 чемпионат по гигантскому баскетболу СТС под девизом

«Большому фестивалю - большая игра»

Площадка детской немецкой футбольной школы

10.00-13.00 мини-турнир по футболу: игры в трех возрастных группах

14.00 конкурс по дрибллингу (ведению мяча)

15.00 мастер-класс легендарного воронежского футболиста Геннадия Семина «Культура пасса», фото- и автограф-сессия.

16.30 эстафеты для малышей (3-5 лет)

17.30 сбор заявок на футбольное реалити-шоу «Будущие чемпионы».

Площадка воронежского зоопарка

10.00-20.00 представление « В мире животных», выставка животных (морские свинки, кролики, черепаха, крыса, ежик, питон, тараканы, улитки), мастер-класс по изготовлению открытки к 25-му дню рождения зоопарка

ПЛОЩАДКА ВОРОНЕЖСКОГО ОКЕАНАРИУМА – НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕЕ ПАРКА

В 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 театрализованная игра «Веселые приключения в морском царстве» (забавные викторины, танцы с медузами, творческая мастерская по изготовлению поделок в виде морского животного)

ПЛОЩАДКА ДЕТСКОГО ГОРОДА ПРОФЕССИЙ «КИДБУРГ» - НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕЕ ПАРКА

10.00-20.00 фотосессия в масках художника, врача, строителя, полицейского и других

12.00 мастер-класс по ландшафтному дизайну: разработка проекта по благоустройству загородной территории

14.00 и 17.00 мастер-класс по ландшафтному дизайну: разработка проекта по благоустройству городского квартала

16.00 мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол

ШАТЕР №2

10.00 игровая площадка для детей дошкольного возраста

11.00 мастер-класс «Цветочная фантазия»

14.00 мастер-класс «Цветик-семицветик»

16.00 мастер-класс «Подарок маме»

ШАТЕР №3

10.00-19.00 благотворительная акция «Белый цветок»

12.00 флеш-моб Dance Waiking в поддержку акции «Белый цветок» - на центральной алее парка

ШАТЕР №4

10.00-20.00 интерактивная программа «Творите Добрые дела»

ШАТЕР №5

10.00 благотворительная выставка-продажа сувениров с символикой Воронежа

10.00 аквагрим для детей

13.00 выступление воспитанников детского дома

15.00 мастер-класс и шоу мыльных пузырей

Площадка «В гостях у Сказки»

10.00 мастер-класс «Сувенир своими руками Город-Сад 2019»

13.00 мастер-класс «Плетем браслет в этно-стиле»

Площадка творческой галереи

10.00-19.00 мастер-класс по созданию цветов из воздушных шариков

10.00-20.00 песочницы для детей с особенностями развития и детей-аутистов

ПЛОЩАДКА «ЗАРЯДКА»

10.00-20.00 конкурс «Игра цветов» (Game of Flowers) - создание цветочного трона, флористическое оформление стола, сюрприз-домашнее задание).

10.00-19.00 мастерская по изготовлению бутоньерки из цветов

ПЛОЩАДКА «ТЕАТР КУКОЛ» - ЗОНА ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ

10.00 интерактивная фотозона «Театр кукол»

11.00 театральный аквагрим

13.00 презентация опыта музейного и театрального волонтерства «Доброхоты»

«СЕНО-СОЛОМА» - район Пионерской горки со стороны Ипподромной

10.00-20.00 интерактивная программа «Этнохутор»

Арт-пространство – на парковке у входа в парк

10.00-20.00 выставка граффити

8 СЕНТЯБРЯ

10.00-20.00 работа четвертого дня фестиваля

ЗЕЛЕНЫЙ ТЕАТР

12.00 показ фильмов о фестивале прошлых лет

13.00 концерт «Судьба моя - Кольцовский край» с участием Воронежского русского народного хора имени Массалитинова и народной артистки РФ Екатерины Молодцовой

14.30 творческая встреча с известным актером Дмитрием Дюжевым

15.30 концерт «Музыка на все времена» с участием камерного оркестра Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей, ансамбля скрипачей «Акцент», студентов кафедры духовых и ударных инструментов Воронежского института искусств и учащихся детских школ искусств Воронежа

18.00 закрытие IX фестиваля «Город-Сад», концерт с участием симфонического оркестра Воронежского театра оперы и балета, солистов театра Игоря Горностаева, Анастасии Черноволос, Назария Немченко и гостей - победителей музыкального конкурса «Большая опера» Бориса Покровского, солиста Большого театра России, контртенора Владимира Магомадова, лауреата 1 премии областного конкурса-фестиваля «Путь к успеху» Ксении Нестеренко (сопрано) и лауреата конкурса «Молодые дарования России» Полины Шамаевой (мецо-сопрано)

МАЛАЯ СЦЕНА

10.00 показ фильмов о фестивале прошлых лет

11.00 представление «Цвети, мой край» к 85-летию Воронежской области

12.00 детская конкурсная программа «Царевны» телеканала «СТС»

13.00 тематический мастер-класс

14.00 флористический показ

15.00 мастер-класс «Как самостоятельно вырастить розу»

16.00 интерактивная программа Воронежского лесотехнического университета

18.00 показ фильмов о фестивале прошлых лет

ЗЕЛЕНАЯ ШКОЛА – ШАТЕР №1

10.00-12.00 мастер-класс «Цветущий сад»

12.00-14.00 мастер-классы «Сладкая феерия» (изготовление мороженого из полимерной глины), «Розы» в технике биокерамики, лепка из глины сувенира «Воронежская заманка», сувенир «Забавная рыбка», поделки из бумаги «Осенняя птица»

14.00-16.00 мастер-классы по изготовлению декоративной резинки для волос «Цветы из фоамирана», в технике тестопластика «В мире цветов», одуванчик из ниток, животные из помпонов, декоративная брошь «Цветы из ткани», рисование в технике акварель «Цветы вокруг нас», брошь в стиле «бохо розетка» «Роза из ткани»

16.00-18.00 мастер-классы по изготовлению заколки-розы из фоамирана, украшений для волос из фетра, картин из шерсти, витражная роспись шкатулки «Кофейное дерево», конфеты из атласных лент, роспись по дереву, краски осени, осенние мотивы

«Искусство в парке»

10.00-20.00 пленер «Краски фестиваля» под руководством художника Алексея Загородных на центральной аллее парка

10.00-19.00 рисование на стене-карте «Воронеж-Город-Сад» под руководством художника Евгения Камбалина на центральной аллее парка

10.00-19.00 мастер-класс по изготовлению тематической фестивальной открытки в зоне детских садов

ЗОНА ДЕТСКИХ САДОВ

10.00-19.00 чемпионат по гигантскому баскетболу СТС под девизом

«Большому фестивалю - большая игра»

Площадка детской немецкой футбольной школы

10.00 тренировка от тренеров детской немецкой футбольной школы

11.00-14.00 матчи по моно-футболу

14.30 мастер-класс легендарного воронежского футболиста Геннадия Семина

15.30-17.30 эстафеты для детей

17.30 консультации тренеров для родителей, желающих отдать ребенка в футбольную секцию

18.30 запись в проект «Будущие чемпионы»

Площадка воронежского зоопарка

10.00-20.00 выставка победителей конкурса мягкой игрушки «Любимый зоопарк!», мастер-класс «Готовим торт для зоопарка», изготовление роз из папье-маше

ПЛОЩАДКА ВОРОНЕЖСКОГО ОКЕАНАРИУМА – НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕЕ ПАРКА

В 11.00, 13.00, 15.00, 17.00 театрализованная игра «Веселые приключения в морском царстве» (забавные викторины, танцы с медузами, творческая мастерская по изготовлению поделок в виде морского животного)

ПЛОЩАДКА ДЕТСКОГО ГОРОДА ПРОФЕССИЙ «КИДБУРГ» - НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЛЛЕЕ ПАРКА

10.00-20.00 фотосессия в масках художника, врача, строителя, полицейского и других

12.00 мастер-класс по ландшафтному дизайну: разработка проекта по благоустройству загородной территор14.00 и 17.00 мастер-класс по ландшафтному дизайну: разработка проекта по благоустройству городского квартала

16.00 мастер-класс по изготовлению пальчиковых кукол

ШАТЕР №2

10.00 игровая площадка для детей дошкольного возраста

11.00 мастер-класс «Цветочная фантазия»

14.00 мастер-класс «Цветик-семицветик»

16.00 мастер-класс «Подарок маме»

ШАТЕР №3

10.00-20.00 мастер-класс по изготовлению бумажных цветов и благотворительная акция «Белый цветок»

ШАТЕР №4

10.00-20.00 интерактивная программа «Творите Добрые дела»

ШАТЕР №5

10.00 благотворительная выставка-продажа сувениров с символикой Воронежа

10.00 аквагрим для детей

12.00 мастер-класс по актерскому мастерству

13.00 фокусы от иллюзиониста Сергея Дедяева

14.00 мастер-класс игры на гитаре от Александра Корнилова

16.00 иллюзионный театр Magic Land

Площадка творческой галереи

10.00-19.00 мастер-класс по созданию цветов из воздушных шариков

10.00-20.00 песочницы для детей с особенностями развития и детей-аутистов

ПЛОЩАДКА «ТЕАТР КУКОЛ» - ЗОНА ВЫСТАВОЧНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ

10.00 интерактивная фотозона «Театр кукол»

11.00 театральный аквагрим

13.00 викторина на отгадывание названий знаменитых театральных произведений и фраз из них, зашифрованных в смайлах

«СЕНО-СОЛОМА» - район Пионерской горки со стороны Ипподромной

10.00-20.00 интерактивная программа «Этнохутор»

Арт-пространство – на парковке у входа в парк

10.00-20.00 выставка граффити