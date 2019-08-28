На воронежском фестивале «Город-Сад» пройдет цветочная битва по мотивам Игры Престолов

Профессионалы ландшафтной индустрии из Англии, Италии, Новой Зеландии, Швеции, США, Турции и Китая посетят воронежский международный фестиваль «Город-Сад».

Об этом и других подробностях предстоящего мероприятия на пресс-конференции 27 августа рассказал Алексей Карякин, руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

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Королевство роз против королевства пальм

Каждый из четырех дней фестиваля, а мероприятие, напомним, пройдет с 5 по 8 сентября в Воронежском центральном парке, имеет свою программу. Так, первый день можно назвать профессиональным: международное жюри оценит представленные ландшафтные и флористические композиции.

Торжественное открытие состоится 6 сентября.

Наверняка внимание воронежцев привлечет флористический конкурс «Игра цветов» или же «Game of flowers», основанный по мотивам известного во всем мире сериала Игра Престолов.

Семь цветочных королевств - участники конкурса - должны выполнить три задания: создать цветочный трон, торжественный букет или украшение для королевского стола и выполнить домашнее задание - некий сюрприз. Вас ждут королевства роз, тилландсий, калл, хризантем, гипсофил, пальм и клематисов.

В состав жюри флористического конкурса войдут такие мэтры, как член международного судейского жюри при International Florist Organisation Марина Булатова, мастер-флорист из Австрии Элке Люмецбергер, основатель галереи цветов и член Гильдии флористов России Денис Сысоенков и член европейской группы Флорал Фундаменталс Михаил Чудновец.

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К слову, помимо «Game of flowers» в традиционный конкурс правительства Воронежской области в сфере зеленой индустрии будет еще девять номинаций. В частности, третий год подряд предусмотрена награда для предпринимателей региона «Зеленая инициатива».

- Мы знаем, что воронежцы любят флористику. Каждый год мы делаем платья из цветов, знаем, что они востребованы. Поэтому в этом году мы решили сделать не несколько нарядов, а только один – но на это платье ушло более тысячи цветов. Мы считаем, что оно будет отличным украшением, а наши дамы смогут сделать интересные фото, - открыл еще один из секретов предстоящего праздника Алексей Карякин.

Ярким цветочным акцентом станет платье из 1000 тилландсий, орхидей Ванда и гигантских хризантем.

«Зеленая гримерка»

7 сентября на «Городе-Саде» будет посвящено Году театра в России. Представьте: входная группа в парк будет оформлена в виде огромных театральных вееров. Кроме того, все гости фестиваля смогут увидеть масштабное граффити балерины.

Горожане получат возможность погрузиться в атмосферу закулисья в саду «Зеленая гримерка» и понять, что же значит знаменитая цитата Константина Станиславского: «Театр начинается с вешалки».

- У нас будут сады, посвященные знаменитым балетам «Лебединое озеро» и «Малахитовая шкатулка». Кроме того, ландшафтные дизайнеры по-своему обыграют идею китайского театра теней. Конечно же, будут мастер-классы и тематические фотозоны, - отметил Алексей Карякин. - На наш взгляд, важны и творческие встречи: мы пригласили на фестиваль заслуженного артиста России, актера театра МХАТ имени А.П. Чехова, кинорежиссера и актера кино Дмитрия Дюжева.

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Лейтмотивом полюбившейся воронежцам зоны с арт-объектами из сены-соломы станет фраза одного из героев комедии Шекспира «Весь мир театр, а люди в нем - актеры». Каждый из гостей фестиваля сможет сам стать актером на сцене! Вы сможете примерить театральные маски из растительных материалов. Спектакль будет называться «Ломовской замес». В нем переплетутся разные жанры: от фольклора до классического искусства.

Сама сцена, кстати, будет построена из природных материалов: осины, жерди из орешника, кулисами станет камыш.

Расширится и «Этнохутор», где посетители смогут познакомиться с традиционным укладом сельской жизни и ремеслами. В семи хатах с камышовыми крышами будут выпекать блины или, например, работать кузнецы. Также на территории появится инсталляция быков из каменных валунов.

Огромная карта Воронежской области

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Каждый год фестиваль дарит нам что-то новое – в этом году это, в частности, зона «Искусство в парке», которая будет создана при поддержке известных воронежских художников Алексея Загородных и Евгения Камбалина. Она будет состоять из 4 направлений.

На протяжении трех фестивальных дней гости фестиваля будут создавать большую карту-рисунок Воронежской области. Размеры этого полотна будут достигать 12 на 3 метра. Свое произведение искусства смогут создать и малыши: им дадут вволю проявить фантазию на полотне 3 на 6 метров.

В зоне пленэра известный художник Алексея Загородных проведет мастер-классы по созданию пейзажей, а также сам на глазах у гостей он нарисует несколько картин, чтобы каждый мог увидеть процесс рождения. Также он поделится опытом создания скетч набросков цветов.

А художник-график Денис Булавинцева поможет гостям фестиваля создать на память открытки с помощью заранее изготовленных различных штампов. Всего будет сделано около 3500 открыток.

Кстати, центральной темой заключительного дня, 8 сентября, станет 85-летие создания Воронежской области - в тот же день пройдет соответственно и закрытие фестиваля. В частности, ожидаются выступления победителей музыкального конкурса «Большая опера». И если в прошлом году выставку посетило более 280 тысяч человек, то в этом году точно должно прийти гораздо больше гостей.