Третью "умную" остановку поставили рядом с исчезнувшим переходом в Воронеже

СЕГОДНЯ 08:04 2019-09-03T08:04:51+03:00

Ее называли одной из причин, по которой зебра была ликвидирована

Изменить размер текста: A A

Рядом с Центральным рынком со стороны улицы Фридриха Энгельса появилась "умная" остановка. Этот объект - уже третий в городе. Первый поставили с другой стороны того же здания, второй - на улице Ворошилова.

Отметим, что будущее соседство с этой остановкой называли одной из причин ликвидации пешеходного перехода от Центрального рынка к торговому центру "Атмосфера". Судьбу этой зебры не так давно обсудили на совещании в городской администрации. Предложили несколько вариантов изменения схемы движения на этом участке.

Как ранее сообщали в мэрии, в 2019 году в Воронеже появятся еще три "умные" остановки: одна – "улица Бахметьева", еще две - "улица Краснознаменная", то есть с двух сторон сквера имени Челюскинцев. Объекты устанавливают за счет инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU