2019-09-03T08:04:51+03:00
Общество

Третью "умную" остановку поставили рядом с исчезнувшим переходом в Воронеже

Ее называли одной из причин, по которой зебра была ликвидирована
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рядом с Центральным рынком со стороны улицы Фридриха Энгельса появилась "умная" остановка. Этот объект - уже третий в городе. Первый поставили с другой стороны того же здания, второй - на улице Ворошилова.

Отметим, что будущее соседство с этой остановкой называли одной из причин ликвидации пешеходного перехода от Центрального рынка к торговому центру "Атмосфера". Судьбу этой зебры не так давно обсудили на совещании в городской администрации. Предложили несколько вариантов изменения схемы движения на этом участке.

Как ранее сообщали в мэрии, в 2019 году в Воронеже появятся еще три "умные" остановки: одна – "улица Бахметьева", еще две - "улица Краснознаменная", то есть с двух сторон сквера имени Челюскинцев. Объекты устанавливают за счет инвесторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области будут судить мать, которая била и морила голодом троих детей
В Воронеже на ночь закроют виадук
В Воронеже выбрали супер пап
Воронежцы услышат Мусоргского, Шостаковича и Хачатуряна на открытии сезона филармонии
В Воронеже объявили повторные торги по организации питания в 42 школах
В Воронежской области назначили прокурора Борисоглебска
Скандал с воронежским театром оперы и балета повторился в Ижевске
Во время школьных «линеек» в Воронеже произошли массовые тепловые удары
Мэр Воронежа Вадим Кстенин: «Год назад мы поставили задачу ввести 20 новых социальных объектов»
В Воронежской области открылся уникальный инновационный образовательный центр
На День города в центре Воронежа выступит Лев Лещенко
В Воронежской области на видео попал момент аварии, унесшей жизни четырех человек
В воронежской военно-воздушной академии в сотый раз отметили День знаний
В Воронежской области задержали неадекватного водителя под героином
Два игрока воронежского «Факела» попали в сборную ФНЛ
Воронежские следователи проверят действия известного общественника
Драмтеатр показал воронежцам детскую премьеру по Остеру