2019-06-19T09:43:41+03:00
Общество

В Воронеже появятся три «умные» остановки

Кроме того, продолжаются переговоры еще с двумя потенциальными инвесторами
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В центре города остановочные павильоны постепенно обновляютсяВ центре города остановочные павильоны постепенно обновляютсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В 2019 году в Воронеже появятся еще три «умные» остановки: одна – «улица Бахметьева», еще две - «улица Краснознаменная», то есть с двух сторон сквера имени Челюскинцев. Об этом 17 июня на планерке в мэрии рассказал глава управы Сергей Корчевников.

- На территории Ленинского района по адресу: ул. Ворошилова, 27 в 2019 году был установлен первый в городе новый НТО в комплексе с остановочным навесом «умная остановка». И если первая «умная остановка», которая также установлена в Ленинском районе, изготовлена за пределами Воронежской области, то на ул. Ворошилова она изготовлена воронежским производителем, - отметил Сергей Корчевников.

На данный момент осуществляется подключение к системе «Безопасный город», монтаж табло движения автобусов и организация бесплатной зоны Wi-Fi.

Современные павильоны устанавливают за счет инвесторов. Например, на остановку на улице Ворошилова было выделено 700 тысяч рублей. Кроме уже озвученных планов, в ближайшее время может стать известно о появлении еще двух «умных» навесов – по этому поводу сейчас продолжаются переговоры с потенциальными инвесторами. Напомним, первая подобная остановка у Центрального рынка, также была установлена за счет внебюджетных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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