2019-08-21T17:45:14+03:00
Общество

Убрать или переделать? Решилась судьба 12 воронежских переходов

Какие-то зебры сдвинут, у каких-то поставят светофоры
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Преодоление некоторых воронежских переходов - тот еще квест.Преодоление некоторых воронежских переходов - тот еще квест.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В мэрии на совещании с участием общественников обсудили судьбу двенадцати пешеходных переходов, которые ранее предлагалось ликвидировать, а теперь - переделать. Дело в том, что большинство из них не соответствуют нормативам.

Владислав Ярцев, замглавы управления транспорта, начал свой доклад с перехода у гимназии имени Н.Г. Басова (улица Сакко и Ванцетти, 80). Его хотят сдвинуть на пять метров ближе к учебному заведению. Все из-за того, что нынешний переход плохо просматривается водителями.

Зебра у школы №73 (Юлюса Янониса, 6) врезается в арку. Ее также могут перенести, только еще ближе - на пять метров.

По поводу зебры на Ленина, 9 - переход от Кольцовского сквера в арку, - глава городского УГИБДД Андрей Астанин отметил следующее:

- Оставлять ее в таком виде нельзя. На наш взгляд существует два варианта: либо закрыть арку для автомобилей, либо закрыть пешеходный переход.

Андрей Фурсов, представитель общественной организации «Город и транспорт», предложил обустроить в этом месте пешеходную зону, при этом сам переход приподнять над проезжей частью, чтобы автомобили снижали перед ним скорость. Это и другие предложения будут рассматриваться, а пока в работе перехода ничего не изменится.

Зебра у остановки "База" (Пеше-Стрелецкая, 54) заканчивается в кармане для транспорта. Переносить ее не будут. Сделают выступ - антикарман. На этой улице есть еще два перехода, которые вызывают вопросы: у домов 109 и 121. Последний заканчивается прямо в проезде к зданию. Планируется его перенос в пределах десяти метров.

Большие проблемы наблюдаются на Арбатской, 60. Там решили обустроить остановки с карманами и правильными переходами. Возможно, в этом месте появится пешеходный светофор.

Зебра на Краснозвездной, 10 заканчивается прямо в проезде. Решили пойти необычным путем: оставить переход на месте, а проезд - сузить.

Переход на Тепличной, 14, не соответствующий нормам, будут переделывать. Посчитали, что он сложился исторически, и убирать его нельзя.

То же самое касается и объекта, расположенного по соседству - Чуйская, 7. Переход упирается в остановочный карман. Несмотря на то, что в зоне видимости есть еще одна зебра, эту пока решили не убирать. Мэр потребовал обсудить судьбу этого перехода после необходимых расчетов и выезда специалистов на место.

По поводу исчезнувшего перехода у Центрального рынка эмоционально высказались общественники. Они предложили поставить сразу два пешеходных светофора: у самого рынка и рядом с перекрестком с улицей Куколкина.

Мэр Вадим Кстенин, в свою очередь, предложил порассуждать над следующим вариантом: вернуть переход к рынку, добавить светофор, но убрать параллельную зебру у Куколкина. В итоге сошлись на том, что сначала необходимо просчитать пешеходные потоки, а уже затем принимать конкретное решение.

Переход на улице Любы Шевцовой, 60 - единственный из списка, который могут ликвидировать. По словам мэра, сейчас он практически не используется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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