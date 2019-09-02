2019-09-02T16:04:56+03:00
Происшествия

Воронежские следователи проверят действия известного общественника

Алексей Филимонов связывает заявление в свой адрес с происками недоброжелателей
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Следователи проводят проверку по заявлению мужчины, который ранее работал в фирме Алексея Филимонова (члена общественного совета при региональном ГУ МВД, президента "Федерации автомобильного спорта Воронежской области"). Напомним, бывший сотрудник связал своего начальника со схемами получения денег от страховых компаний.

- Проводится процессуальная проверка, в ходе которой все доводы заявителя будут проверены, им будет дана надлежащая оценка, - сообщили в региональном Следственном управлении СКР. - Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Алексей Филимонов, в свою очередь, также обратился к правоохранителям со встречным заявлением. В беседе с "КП" он предположил: "Какие-то люди просто хотят таким способом навести черноту на меня, на ГУВД, на ГИБДД... Возможно, кто-то хочет убрать конкурента".

Добавим, что Филимонов не так давно догнал и задержал неадекватного водителя, который переехал женщину и попытался скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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