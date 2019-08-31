Руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области может уйти из правительства

СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-31T09:49:17+03:00

Однако официально данная информация пока не подтверждается

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Руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Галина Смирнова может уйти из правительства региона. По версии «Коммерсантъ-Черноземье» причиной отставки могут стать сложности при проведении мусорной реформы, а также неопределенная позицияю департамента по поводу запаха от Левобережных очистных сооружений. Официально предполагаемую отставку не комментируют.

Напомним, в последнее время о работе «ЛОС» крайне негативно отзывался губернатор Воронежской области Александр Гусев. Именно «Левобережные очистные сооружения» глава региона назвал одними из виновников ужасного запаха, преследующего воронежцев в разных районах города. И намекал на необходимость смены хозяина «ЛОС».

Менеджмент «Левобережных очистных сооружений» с этими обвинениями не согласен. Сотрудники «ЛОС» настаивают на том, что в вони виноваты предприятия, сбрасывающие отходы с большим содержанием нефтепродуктов, уничтожающих активный ил, который и перерабатывает канализационные отходы.

Что же касается мусорной реформы, то пока власти ищут баланс между затратами на вывоз мусора и затратами на строительство полигонов.

ИСТОЧНИК KP.RU