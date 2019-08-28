В Воронеже закрыли еще один киоск с шаурмой из-за риска отравлений

СЕГОДНЯ 09:36 2019-08-28T09:42:28+03:00

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В Воронеже на 30 суток приостановили работу киоска с шаурмой на улице Перхоровича, 31. В заведении специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения санитарных норм. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону во вторник, 27 августа.

Как рассказали в ведомстве, в киоске отсутствовало централизованное водоснабжение и канализация. Также в заведении не было отдельных ванн для мойки овощей и рук. Кроме того, в точке общепита не выделили разделочный инвентарь для приготовления салатов и не отмечали дату изготовления нарезанных компонентов. Персонал заведения не осматривали на наличие гнойничковых заболеваний.

Эти нарушения могли стать причиной возникновения пищевых отравлений и острых кишечных инфекционных заболеваний.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), и назначил наказание в виде приостановления деятельности организации на 30 суток.

Ранее суд приостановил деятельность киоска с шаурмой на Моисеева, 65, а также заведения на Ленинском проспекте. Там нашли множество грубых нарушений. До этого 19 человек отравились шаурмой, купленной в Северном микрорайоне.

ИСТОЧНИК KP.RU