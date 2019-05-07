В Воронеже суд закрыл киоск с шаурмой за антисанитарию

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-07T09:16:44+03:00

В павильоне нет водопровода и канализации

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Суд приостановил деятельность киоска «Шаурма» на улице Моисеева, 65 после проверки специалистов регионального управления Роспотребнадзора, которые обнаружили в быстропите кучу грубых нарушений.

Прежде всего, заведение не было оборудовано водопроводом и канализацией. Кроме того, на маленькой площади рядом нарезались овощи, размораживалась и разделывалась сырая курица и готовилась шаурма, отсутствовали условия для обработки инвентаря и овощей. Овощи и соусы хранились с нарушением, в контейнерах без указания срока приготовления, термометра для контроля температурного режима не было.

Этого оказалось достаточно для закрытия заведения решением суда на 20 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.

ИСТОЧНИК KP.RU