2019-05-07T09:16:44+03:00
Общество

В Воронеже суд закрыл киоск с шаурмой за антисанитарию

В павильоне нет водопровода и канализации
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Суд приостановил деятельность киоска «Шаурма» на улице Моисеева, 65 после проверки специалистов регионального управления Роспотребнадзора, которые обнаружили в быстропите кучу грубых нарушений.

Прежде всего, заведение не было оборудовано водопроводом и канализацией. Кроме того, на маленькой площади рядом нарезались овощи, размораживалась и разделывалась сырая курица и готовилась шаурма, отсутствовали условия для обработки инвентаря и овощей. Овощи и соусы хранились с нарушением, в контейнерах без указания срока приготовления, термометра для контроля температурного режима не было.

Этого оказалось достаточно для закрытия заведения решением суда на 20 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Первомайские пикники в Воронеже обернулись тремя пожарами
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем радио
Встретим День Победы вместе!
Научиться опережать время
В Ленинском районе Воронежа за счет гранта благоустроят два сквера и восстановят лестницу
Более 180 тыс воронежцев убирали город на субботниках
Юрий Шатунов приедет в Воронеж с программой "Не молчи"
В Воронеже задержали мошенника, находившегося в федеральном розыске
Путевки в воронежские детские лагеря будут стоить 11200 и 23600 рублей
В Воронеже пройдет V конкурс детских духовых оркестров
Экс-начальницу отделения Пенсионного фонда в Воронежской области осудили за хищение 3,5 млн рублей
Дрессировщик морских львов разыграет пригласительные в "Цирк на воде"
КСП Воронежской области может возглавить Игорь Селютин
В Воронежской области двое мужчин свели счеты с жизнью
Для призывников и их родителей в Воронеже создали центр правовой информации
Под Воронежем муж зарезал жену и покончил с собой в следственном изоляторе
БИ-2 дадут в Воронеже два концерта с симфоническим оркестром
В больнице в Воронежской области скончался избитый мужчина
В Воронеже родные покалеченной в ДТП девушки просят откликнуться очевидцев
В канун Дня Победы воронежский ТЮЗ устроит флешмоб и читку фронтовых писем
В ГИБДД рассказали подробности аварии с "Маздой" и "Тойотой" в центре Воронежа