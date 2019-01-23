У большинства воронежцев, отравившихся шаурмой, подтвердили диагноз сальмонеллез

СЕГОДНЯ 15:52 2019-01-23T15:52:28+03:00

Однако в целом их самочувствие улучшается

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У 15 из19 человек, обратившихся в Воронежскую областную клиническую инфекционную больницу после отравления шаурмой на улице Лизюкова, подтвержден диагноз сальмонеллез. Больные получают необходимое лечение, врачи отмечают улучшение самочувствия пациентов. Об этом 23 января сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, состояние воронежцев при поступлении было средней тяжести.

- Все заболевшие связывают свое заболевание с употреблением шаурмы в организации общественного питания ИП Шарипов, - комментируют в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. По предварительным данным, речь идет о киоске, расположенном неподалеку от ТЦ "Аксиома".

Санврачи на время закрыли злополучный киоск.