2019-08-22T08:20:56+03:00
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Директор "Городских парковок" будет оспаривать решение УФАС в воронежском суде

По его мнению, компания вполне могла использовать слово "муниципальные" в названии платных парковок
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Спор из-за названия платных парковок идет не первый год.Спор из-за названия платных парковок идет не первый год.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Директор белгородского ООО "Городские Парковки" попытается оспорить в суде постановление антимонопольной службы. Напомним, в УФАС по Воронежской области решили привлечь компанию к административной ответственности за недобросовестную конкуренцию.

Все началось с жалобы одного из воронежцев (в УФАС уточняли, что она поступила не от юрлица). Заявитель задавался вопросом: на каком основании на всех табличках парковки именуются муниципальными? Ведь они, фактически, частные: властям города уходит лишь часть средств. Антимонопольщики согласились с этими доводами и потребовали от директора устранить нарушение. Тот первоначально не спешил и не предпринимал никаких действий. За это ему выписали штраф в размере 13 тысяч рублей. (А парковки в итоге все-таки начали переименовывать.)

Как сообщают в Центральном районном суде, директор просит отменить постановление. Ссылается на некое нарушение порядка привлечения к административной ответственности и отсутствие состава нарушения. Последнее объясняет условиями концессионного соглашения между оператором и мэрией Воронежа, которое предусматривает обязательства в отношении муниципальных объектов. Кроме того, ООО ежемесячно выплачивает Воронежу процент от дохода.

Судебное заседание назначили на 9 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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