Платные парковки в Воронеже начали переименовывать

16 Май 20:55 2019-05-16T20:55:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронеж начали переименовывать платные парковки. Информацию подтвердил представитель ООО «Городские парковки» Андрей Михеев. Слова «муниципальные» с сегодняшнего дня нет на жилетках сотрудников, паркоматах и рабочих авто. Также 16 мая началась и обклейка щитов, работы завершат до 27 мая.

Напомним, «Городские парковки» еще 9 января получили предупреждение от антимонопольщиков по поводу названия. Региональное УФАС попросило убрать с табличек слово «муниципальные», так как компания не принадлежит городу. Срок устранения нарушений составлял десять рабочих дней. На тот момент ООО попросило продлить срок до 1 апреля. Но ничего не изменилось и к этой дате. В самой компании говорят, что замену табличек задержали из-за огромного объема работ, а также погодных условий. 6 мая антимонопольщики рассмотрели административное дело и признали фирму виновной в недобросовестной конкуренции. По решению, компания должна убрать формулировку «муниципальные парковки» со всех носителей в течение 21 дня. Если и этого не будет сделано, появится еще и административное дело по статье «невыполнение в срок законного предписания».

ИСТОЧНИК KP.RU