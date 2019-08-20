2019-08-20T16:42:54+03:00
Общество

«Левобережные очистные сооружения» могут быть проданы «РВК-Воронеж»

В «Водоканале» информацию не подтверждают, но и не опровергают
Яков СТРОГОВ
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В случае приобретения "ЛОС" все вопросы по вони будут адресовать уже "РВК-Воронеж".В случае приобретения "ЛОС" все вопросы по вони будут адресовать уже "РВК-Воронеж".Фото: из архива «КП»
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«РВК-Воронеж» может купить «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) за 77 миллионов рублей. О возможности такого поворота событий сообщает «Коммерсантъ». В официальном комментарии пресс-службы «Водоканала» говорится, что на предприятии рассматривают различные сценарии по взаимодействию с «ЛОС», но при этом говорить о каких-либо финальных решениях и сделках пока преждевременно.

Напомним, в последнее время о работе «ЛОС» крайне негативно отзывался губернатор Воронежской области Александр Гусев. Именно «Левобережные очистные сооружения» глава региона назвал одними из виновников ужасного запаха, преследующего воронежцев в разных районах города. И намекал на необходимость смены хозяина «ЛОС».

Менеджмент «Левобережных очистных сооружений» с этими обвинениями не согласен. Сотрудники «ЛОС» настаивают на том, что в вони виноваты предприятия, сбрасывающие отходы с большим содержанием нефтепродуктов, уничтожающих активный ил, который и перерабатывает канализационные отходы.

После громких заявлений губернатора работники «РВК-Воронеж» завезли на «ЛОС» партию активного ила с их предприятия. И ненадолго оставались там понаблюдать, как с ним обращаются.

В случае, если сделка будет реализована, контроль над очистными сооружениями полностью перейдет к «РВК-Воронеж». Что теоретически хорошо – по крайней мере будет абсолютно понятно, с кого спрашивать в случае очередного усиления воли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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