2019-08-16T15:29:51+03:00
Звезды

Руководитель МХАТа раскритиковал главу воронежского Камерного театра из-за Прилепина

И пригласил помитинговать на проспекте Сахарова
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Михаил Бычков.Михаил Бычков.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Художественный руководитель МХАТ имени М.Горького, бывший ректор воронежской академии искусств Эдуард Бояков раскритиковал главу Камерного театра Михаила Бычкова. Яблоком раздора стал пост последнего о приезде в столицу Черноземья писателя Захара Прилепина.

«Говорят, скоро этот человек приедет в Воронеж», - подписал Михаил Владимирович видео с Прилепиным, где тот рассказывает о «полном беспределе» своего батальона, от которого погибло больше всего украинских солдат.

На публикацию с такой подачей жестко отреагировал Эдуард Бояков. Он написал следующее:

«Михаил Владимирович, кажется, Захар Прилепин собирался в Воронеже фестиваль проводить... Вы испугались, что вашему тамошнему монополизму и исключительному статусу может что-то помешать? Или вы возмущены, что Захар русских людей защищал на Донбассе? Так приезжайте в Москву, помитингуйте здесь, на Сахарова давеча много было украинских флагов... Или в органы обратитесь с требованием не пускать Прилепина в Воронеж. Слабо?»

В разговоре с «Комсомолкой» Михаил Бычков так прокомментировал заявление Боякова:

- Пишет он, конечно, ерунду. Вместо того чтобы высказываться по поводу слов Прилепина, он решил заняться социальной демагогией, - пояснил Бычков - Фразы о монополизме меня тоже удивляют. Воронеж - большой город. Здесь много чего проводится. Может быть, ему как человеку, у которого здесь не все получилось, кажется, что помехой были «внешние обстоятельства». На самом деле тот, кто хочет что-то сделать - делает это.

Напомним, с нашим городом Эдуарда Боякова связывает обучение на факультете журналистики ВГУ. Два года он преподавал текстологию в госуниверситете и работал заведующим литературной частью Воронежского театра юного зрителя. Второй раз в столицу Черноземья Бояков приехал в 2013-м, будучи известным в качестве создателя премии «Золотая маска» и автора ряда культурных проектов. До 2015 года Эдуард Владиславович занимал пост ректора Воронежской государственной академии искусств. Затем его сняли с этой должности. Кроме того, имя Эдуарда Боякова вспоминают в связи с масштабным исследованием "Воронежский пульс", который получился довольно спорным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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