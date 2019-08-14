2019-08-14T13:51:42+03:00
Происшествия

Напавший на "треноги" воронежский десантник заплатит 500 рублей штрафа

Его признали виновным в мелком хулиганстве [видео]
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр из видео.Кадр из видео.
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Получила продолжение история с десантником, который залил приборы видеофиксации пеной из огнетушителя. Напомним, произошло это в Анне в День ВДВ, 2 августа. Мужчина расправился с "треногами", события попали на видео.

Материалы дела рассмотрели в Аннинском районном суде. Там сообщили, что мужчина "нарушил общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу". Сам он признал вину в мелком хулиганстве. Приборы не пострадали, а потому говорить об уголовной статье "Умышленное повреждение чужого имущества" не пришлось. В итоге десантника признали виновным. Теперь он заплатит штраф в пятьсот рублей.

Напомним, с 2010 года в Воронежской области разбили около 15 камер. Как правило, жертвами вандалов становились "треноги". Большинство виновников быстро нашли. Были приняты административные меры, а в некоторых ситуациях (когда пострадали еще и охранники) - уголовные.

Десантник расправился с треногой под Воронежем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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